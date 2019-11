„Am Schauplatz Gericht“-Reportage „Er würde sich im Grabe umdrehen“ am 28. November um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Gudrun Kampelmüller und Ludwig Gantner beschäftigen sich in der „Am Schauplatz Gericht“-Reportage „Er würde sich im Grabe umdrehen“ am Donnerstag, dem 28. November 2019, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit der Frage, was aus den großen Häusern von verstorbenen Vätern werden soll.

Doktor M. war ein angesehener Gynäkologe, der viermal geheiratet und fünf Kinder hatte. Zuletzt hatte er im reifen Alter eine um 25 Jahre jüngere Frau geehelicht. Sie sollte nach seinem Tod den größten Teil des beträchtlichen Vermögens erben. Seine Töchter sind empört: „Er würde sich im Grabe umdrehen, hätte sein Erbe gerecht auf alle seine fünf Kinder verteilt.“ Nach einem langjährigen Prozessmarathon mit Verdächtigungen aller Art gibt es jetzt eine Entscheidung.

Baumeister N. hatte sich am Ossiacher See eine schöne Villa mit Seezugang gebaut. Von den vier Wohneinheiten verkaufte er eine davon an Familie J., mit der er sich gut verstand. Nach dem Tod des Baumeisters erbte dessen Sohn, der die J.s aus dem Haus haben will. Er hat angekündigt: „Wenn sie mein Angebot nicht annehmen, werde ich anfangen, umfangreiche rechtliche Schritte einzuleiten“. Derzeit sind tatsächlich mehrere Verfahren im Laufen.

