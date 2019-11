„Advent in Vorarlberg“ – Erste „Green Production“ des ORF Vorarlberg

Am 8. Dezember um 17.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bei einer musikalisch besinnlichen Reise durch Vorarlberg im Advent geht es am Sonntag, dem 8. Dezember 2019, um 17.05 Uhr in ORF 2 zum rund 2.000 Meter hoch gelegenen „9 Plätze – 9 Schätze“-Sieger Lünersee im Brandnertal, nach Stuben am Arlberg ins Hotel Après Post und in den Olga-Festsaal im Gasthaus Taube in Alberschwende im Bregenzerwald. „Advent in Vorarlberg“ ist außerdem am Mittwoch, dem 11. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF III, am Samstag, dem 14. Dezember, um 10.00 Uhr in 3sat und am Dienstag, dem 24. Dezember, um 17.00 Uhr in ORF 2 Vorarlberg zu sehen.

Die von Marion Flatz-Mäser gestaltete Sendung widmet sich dem Thema Engel. In „Advent in Vorarlberg“ kommen Pater Johannes Wolf, Bregenzerwälder Kinder in einer Bastelstube, eine Engel-Sammlerin und ein Schnitzer zu Wort. Viele „Schutzengel“ hatte Lukas Bilgeri, der eine schwere Krankheit überwunden hat. Geigen, Harfen, eine Stubenmusik, ein Bläserensemble und zwei Chöre stimmen auf die Adventzeit ein.

„Advent in Vorarlberg“ ist die erste „Green Production“ des ORF Vorarlberg. Die TV-Sendung wurde nach einem umfangreichen Maßnahmenkatalog produziert und erhielt eine Umweltzertifizierung. Dafür sind etwa die Musikerinnen und Musiker sowie das gesamte Team in Fahrgemeinschaften zum Drehort gekommen und haben beim Schminken auf Recyclingprodukte zurückgegriffen. Zusätzlich bestand die Bewirtung der Mitwirkenden aus regionalen Produkten und es wurden keine Aludosen oder Kaffeekapseln verwendet.

ORF-Landesdirektor Markus Klement: „In Zeiten, in denen der Umwelt-und Klimaschutz in aller Munde ist, haben wir uns dazu entschieden, die TV-Sendung ‚Advent in Vorarlberg‘ als sogenannte ‚Green Production‘ zu produzieren. Damit wollen wir ein Zeichen setzen und mit gutem Beispiel vorangehen.“

