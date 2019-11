Blümel: Machen wir den Schritt zur Weltstadt: Tourismuszonen jetzt!

Neue Volkspartei Wien startet morgen neue Kampagne für die Umsetzung von Tourismuszonen – Bringt unserer Stadt mehr Flexibilität, mehr Umsatz, mehr Arbeitsplätze

Wien (OTS) - „Tourismuszonen sind eine große Chance für Wien – für mehr Flexibilität, mehr Umsatz, mehr Arbeitsplätze und Wertschöpfung in unserer Stadt. Gerade in der Adventzeit ist Wien voll von Touristen, die am Sonntag vor verschlossenen Ladentüren stehen und sich von einem Punschstand zum nächsten drängen. Kaufkraft fließt damit entweder ins benachbarte Bratislava oder ins Internet ab und Wertschöpfung geht verloren. Das ist absurd, schadet unserer Stadt und muss endlich geändert werden“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel im Vorfeld der morgigen Kampagnenpräsentation der neuen Volkspartei Wien „Ein Schritt zur Weltstadt: Tourismuszonen“. Schließlich würden Tourismuszonen rund 800 neue Arbeitsplätze für Wien und rund 140 Mio. Euro zusätzlichen Umsatz in den Geschäften der Stadt bringen.

„Seit ich in Wien Landesparteiobmann bin, fordere ich Tourismuszonen für Wien ein. Der Bürgermeister könnte das jederzeit umsetzen, wenn der Mut zur Veränderung dies zulässt“, so Blümel. „Gerade in Zeiten, in denen man rund um die Uhr im Internet einkaufen kann, braucht es mehr Flexibilität – für Kunden und Geschäftsleute. Alles andere ist ein regelrechtes Amazon-Förderungsprogramm. Wir wollen, dass die schönen Geschäfte in unserer Stadt erhalten bleiben. Dazu sollten wir den Touristen auch ermöglichen, ihr Geld hier auszugeben“, so der Landesparteiobmann. „Wir lassen nicht locker und starten deshalb morgen eine neue Kampagne für die Umsetzung von Tourismuszonen. Wir werben und mobilisieren dafür, dass Wien einen großen Schritt Richtung Weltstadt macht und endlich Tourismuszonen bekommt, um den Kaufkraftabfluss in Nachbarstädte und ins Internet zu stoppen.“

