Klaus Eberhartinger, Laura Karasek, Renée Schroeder und Miriam Labus zu Gast in „Stöckl.“

Am 28. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 28. November 2019, um 23.05 Uhr in ORF 2 EAV-Sänger Klaus Eberhartinger, Autorin Laura Karasek, Biochemikerin und Bäuerin Renée Schroeder und Sportmoderatorin Miriam Labus zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Manche Bands tingeln bis ins Grab, aber wenn man es sich leisten kann, tritt man vorher ab und hat noch genügend Kraft für andere Sachen“, sagt Klaus Eberhartinger über den Abschied der EAV. Wie hat er das letzte Mal auf der Bühne erlebt und welche Zukunftspläne treiben den „Dancing Stars“-Moderator an? Klaus Eberhartinger ist auch am Freitag, dem 29. November, gemeinsam mit Thomas Spitzer ab 8.00 Uhr zu Gast bei einem „Ö3-Sonderwecker“ unter dem Titel „Die letzte Stunde EAV“.

Auch Wissenschafterin Renée Schroeder hat Abschied genommen und gleichzeitig einen Neuanfang gewagt: Seit ihrer Pensionierung lebt die früher bekennende Stadtpflanze auf einem Salzburger Bauernhof. Auf 1.100 Metern Höhe widmet sie sich nun der Erforschung der heilenden Kraft der Wildkräuter.

Laura Karasek hat als Schriftstellerin nun ihr zweites Buch veröffentlicht. Es geht um die Lebenswelt junger Frauen, die zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und ihren eigenen Wünschen und Plänen zerrissen sind. Als Rechtsanwältin hat sie sechs Jahre in einer der größten Wirtschaftskanzleien der Welt gearbeitet und gelernt, sich in einer Männerwelt durchzusetzen. In „Stöckl.“ spricht sie über den Druck, den Frauen in ihren 30ern erleben, und wie ihr Vater – der 2015 verstorbene Literaturkritiker Hellmuth Karasek – sie auf diese Welt vorbereitet hat.

Für Miriam Labus, die wegen einer angeborenen Querschnittlähmung im Rollstuhl sitzt, hat sich das Leben in ihren 30ern ganz entscheidend verändert: Sie ist in die Welt des Tanzsports eingetaucht, hat sich dort als Frau neu entdeckt und schließlich das Selbstbewusstsein gefunden, um heute u. a. als Moderatorin für das Behindertensportmagazin „Ohne Grenzen“ in ORF SPORT + tätig zu sein.

