Genuss Guide 2020 mit Gast-Bundesland Tirol und Schwerpunktthema Schinken, Speck, Wurst & Co

Einkaufsführer prämiert die besten Genuss-Geschäfte Österreichs

Innsbruck (OTS) - Die Genuss-Prominenz Österreichs traf sich am 26. November 2019 beim Genussfest im Casino Innsbruck, um den Genuss Guide 2020 aus der Taufe zu heben. Casinos Austria, als Gastgeber dieses kulinarischen Abends, hat mit Cuisino eine hohe Kompetenz als Gastronomiebetreiber und stellt diese mit insgesamt vierzehn Gault&Millau Hauben in den neun Cuisino-Restaurants täglich unter Beweis. Die Wertschätzung des Abends galt aber dem Lebensmitteleinzelhandel, den herausragenden Spezialitätengeschäften, Greißlereien und Geschmackswerkstätten.

Im Bundeslandfokus des Guides steht dieses Jahr Tirol als kulinarisches Schlaraffenland: vom Alpbachtaler Heumilchkäse und dem Nordtiroler Gemüse über das Osttiroler Berglamm und das Tiroler Grauvieh bis zur Stanzer Zwetschke. In Tirol wird gerne an Tradition, Qualität und handwerklicher Produktion festgehalten – und das schmeckt man. Das Schwerpunktthema des Genuss Guide 2020 ist Schinken, Speck, Wurst & Co.

Die besten Genuss-Geschäfte Österreichs

Erstmals prämierte und präsentierte das Herausgeberteam Andrea Knura, Germanos Athanasiadis und Willy Lehmann in gleich vier Kategorien die besten Genuss-Geschäfte Österreichs aus dem Genuss Guide 2020. Mit dem Genuss Guide Award ausgezeichnet wurde je Bundesland das beste Geschäft in den Kategorien Feinkost & Greißlerei, Spezialisten sowie Supermärkte. Als vierte Kategorie wurde das Sonderthema Schinken, Speck, Wurst & Co bewertet.



Die Preisträger

Burgenland

Feinkost und Greißlerei: Kein Preisträger

Spezialisten: Aloisia’s Mehlspeiskuchl & Kaffeestub’n, 7512 Badersdorf

Supermärkte: Gebhard Baumann Nah&Frisch, 7512 Kohfidisch

Schinken, Speck, Wurst & Co: der tschürtz, 7020 Loipersbach

Kärnten

Feinkost und Greißlerei: Wakonig’s Hofgreisslerei, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Spezialisten: Bäckerei Matitz, 9640 Kötschach-Mauthen

Supermärkte: Genuss Meierei, 9620 Hermagor

Schinken, Speck, Wurst & Co: Frierss Feines Haus, 9500 Villach

Niederösterreich

Feinkost und Greißlerei: Adamah Biohof, 2282 Glinzendorf

Spezialisten: Öfferl Dampfbäckerei, 2154 Gaubitsch

Supermärkte: Feinkost Reithofer, 3170 Hainfeld

Schinken, Speck, Wurst & Co: Berger, 3400 Klosterneuburg

Oberösterreich

Feinkost und Greißlerei: Essig’s, 4020 Linz

Spezialisten: Destillerie Schosser, 4551 Ried im Traunkreis

Supermärkte: Denns’s Biomarkt, 4600 Wels/ Filiale 4020 Linz

Schinken, Speck, Wurst & Co: Sonnberg Bio Fleisch, Bio-Wurst-Erlebnis, 4273 Unterweißenbach

Salzburg

Feinkost und Greißlerei: Der Dorfladen Hallein, 5400 Hallein

Spezialisten: Brennerei Guglhof, 5400 Hallein

Supermärkte: Spar-Markt Brandner, 5303 Thalgau

Schinken, Speck, Wurst & Co: Pinzgauer Spezialitäten Fleischhauerei Schöpf, 5742 Wald im Pinzgau

Steiermark

Feinkost und Greißlerei (ex aequo):

– Genussbauernladen Hillebrand im Brauquartier Puntigam, 8055 Graz

– Labonca Biohof, 8291 Burgau

Spezialisten: Ölmühle Fandler, 8225 Pöllau

Supermärkte: Vinofaktur Genussregal Südsteiermark, 8472 Vogau

Schinken, Speck, Wurst & Co: Vulcano Schinkenmanufaktur, 8330 Feldbach

Tirol

Feinkost und Greißlerei: Plangger Delikatessen, 6370 Kitzbühel

Spezialisten: Erlebnissennerei Zillertal, 6290 Mayrhofen

Supermärkte: Der Grissemann, 6511 Zams

Schinken, Speck, Wurst & Co: Juffinger’s Gaumenwerk, 6330 Kufstein

Vorarlberg

Feinkost und Greißlerei: Natur & Kost, 6800 Feldkirch

Spezialisten: Käsehaus Montafon, 6780 Schruns

Supermärkte: Gsiberger, 6861 Alberschwende

Schinken, Speck, Wurst & Co: Metzgerei Walser, 6812 Meiningen

Wien

Feinkost und Greißlerei: Warenhandlung Wenighofer & Wanits, 1030 Wien

Spezialisten: Staud’s Pavillon am Brunnenmarkt, 1160 Wien

Supermärkte: Meinl am Graben, 1010 Wien

Schinken, Speck, Wurst & Co: Thum Schinkenspezialitäten, 1230 Wien





Mit 404 Seiten animiert der Genuss Guide 2020 zum Lesen und Aufspüren von Geheimtipps rund um den genussvollen Einkauf. Erhältlich ist der Genuss Guide 2020 ab sofort im gut sortierten Buchhandel sowie unter genuss-guide.net

Genuss Guide 2020, 404 Seiten, € 14,90, Auflage 20.000 Stück, ISBN 978-3-903254-21-3

Pressetext Langfassung sowie weitere Presseinformationen hier zum Download.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Willy Lehmann Markenagentur

Marktplatz 14, A-4490 St. Florian

Mobil:+43 (0)664 230 5 999

Email: willy @ lehmann.co.at