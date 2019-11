Landesverteidigung: Showdown bei den Regierungsverhandlungen

Es ist also eine Koalition im Entstehen, die das Ende des Bundesheeres herbeiführen könnte

In den vergangenen Jahren wurde das Miliz-System verfassungswidrig ausgehöhlt und zerstört. Jetzt wird über eine Reduktion der Berufssoldaten nachgedacht – angeblich um zu sparen. In Wirklichkeit wird die Wehrfähigkeit Österreichs aufgegeben. In einer Zeit steigender Unsicherheit wird die bewaffnete Macht der Republik Österreich scheibchenweise demontiert

Brigadier Erich Cibulka, Präsident Österreichische Offiziersgesellschaft