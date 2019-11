AVISO: Taufe der ÖBB-Demokratielok im Parlamentsdesign

Parlamentsspitze tauft die Lok am 2. Dezember um 11.00 Uhr am Wiener Hauptbahnhof

Wien (PK) - In Kooperation mit den ÖBB präsentiert das Parlament die Taurus-Lok "Demokratie in Bewegung". Die Demokratielok ist im Parlamentsdesign gebrandet und wird ab sofort ein Jahr in Österreich und im benachbarten Ausland unterwegs sein. Nach einer Begrüßung von ÖBB-Vorstandsvorsitzendem Andreas Matthä werden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer sowie Bundesratspräsident Karl Bader die Lok taufen.

Dem Parlament und den ÖBB ist es ein Anliegen, Demokratie zu fördern und zu erhalten. Durch die gemeinsame Aktion soll das Bewusstsein für Demokratie gestärkt werden. Die Lok soll außerdem auf das gleichnamige Angebot des Parlaments zur Demokratiebildung, "Demokratie in Bewegung", aufmerksam machen.

Fototermin: Taufe der Demokratielok

Zeit: Montag, 2. Dezember, 11.00 Uhr

Ort: Hauptbahnhof Wien, Bahnsteig 6

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) kar

