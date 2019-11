ZackZack: Die Akte Gudenus - Teil 1: Kokain im Schlafzimmer?

Wien (OTS) - Die ZackZack-Redaktion hat in einer umfangreichen Recherche dokumentiert, welche neuen Spuren die Staatsanwaltschaft hinsichtlich des ehemaligen FPÖ-Politikers Johann Gudenus verfolgt.



Der Zufallsfund (im Artikel umfangreich bildlich dokumentiert) von Rückständen suchtmittelverdächtiger Substanzen bei Johann Gudenus - die einem Suchtgiftschnelltest unterzogen wurden, mit dessen Hilfe festgestellt wurde, dass es sich vermutlich um Kokain handelt -, ist auch deshalb von Bedeutung, weil Herr Gudenus hochrangiger Funktionär einer Partei war, die in der Vergangenheit immer wieder offensiv für härtere Strafen im Zusammenhang mit Drogenkonsum,-besitz und -handel eingetreten ist bzw. eine harte Drogenpolitik vertritt. Auch Gudenus selbst hatte immer wieder Aussagen getroffen, die in Richtung Verachtung jeglichen Drogenkonsums gehen: "Es kann nicht angehen, dass Österreich durch den Flüchtlingsstrom zu einem Drogenumschlagsplatz verkommt", so Johann Gudenus in einer Aussendung der FPÖ Wien vom 09. August 2015.



https://zackzack.at/2019/11/27/die-akte-gudenus-teil-1-kokain-im-schlafzimmer/







