Dezember-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

Niederösterreich-Premiere, Spionageklassiker und Live-Veranstaltungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Niederösterreich-Premiere von Günter Schwaigers inmitten der scheinbaren Idylle einer mediterranen Insel angesiedeltem Film „Der Taucher“ markiert am 3. Dezember den ersten Höhepunkt im Spielfilmprogramm des Cinema Paradiso St. Pölten; zur Premiere ist auch der Regisseur zu Gast im Kino. Bereits am 5. Dezember folgt Alfred Hitchcocks Klassiker „The 39 Steps“ nach dem Roman des schottischen Autors John Buchan. Roman und Film inspirierten das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich zum Titel der aktuellen Sonderausstellung „Spionage! 39 Fälle“, dementsprechend gibt Christian Rapp, Kurator der Ausstellung, vor dem Film eine Einführung.

Das wöchentliche „Film-Café“ serviert Kaffee und Kuchen diesmal zu „Downton Abbey“ (2. Dezember), „Das Wunder von Marseille“ (9. Dezember), „The Good Liar“ (16. Dezember) und „Ich war noch niemals in New York“ (23. Dezember). Im Rahmen der „Alp Con Cinema Tour“ sind am 6. und 8. Dezember „The Collective“, „Der Tiroler und sein Piefke“ sowie „Through Darkness“ zu sehen. Das speziell für Kinder gedachte „Adventkino“ setzt sein Programm am 7. Dezember mit „Everest – Ein Yeti will hoch hinaus“ und „Rocca verändert die Welt“ fort. Die selbe Kombination gibt es auch am 21. Dezember, während am 14. Dezember „Everest – Ein Yeti will hoch hinaus“ und „Wildhexe“ gezeigt werden.

Ebenfalls noch in der ersten Monatshälfte, am 9. Dezember, spricht Dr. Peter Pantuček-Eisenbacher, Rektor der Bertha-von-Suttner-Privatuniversität, vor dem Film „Eine Liebe für den Frieden“ über die Bedeutung des 10. Dezember: 1905 hatte Bertha von Suttner den Friedensnobelpreis erhalten, 1948 wurde die Menschenrechtskonvention verabschiedet, und 2018 wurde die Bertha-von-Suttner-Privatuniversität in St. Pölten akkreditiert. Gegen Monatsende steht dann das Warten aufs Christkind im Mittelpunkt, wenn das Cinema Paradiso am 24. Dezember den ganzen Tag Kinderfilme spielt. Auch beim Silvesterspecial am 31. Dezember kann man unter zahlreichen Filmen wählen, Besucher der Abendvorstellungen erhalten zudem ein Glas Sekt.

Weitere Film-Highlights im November sind Woody Allens romantische Komödie „A Rainy Day in New York“, Caroline Links Verfilmung des Bestsellers „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, „The Peanut Butter Falcon“, „Motherless Brooklyn“, „Porträt einer jungen Frau in Flammen“, „Gispy Queen“, „The Farewell“, „Alles außer gewöhnlich“, „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ und „Happy Ending“. Auf die Cinema Kids wiederum warten „Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe“, „Latte Igel und der magische Wasserstein“, „Die Eiskönigin 2“, „Dora und die goldene Stadt“, „Morgen, Findus, wird’s was geben“, „Die Legende vom Weihnachtsstern“ sowie „Der kleine Rabe Socke 3“.

Die Live-Veranstaltungen starten am 4. Dezember mit „Ein Stück teilen“, einer lustigen Theaterperformance der niederländisch-österreichischen Kompagnie Freispiel. Kindertheater bieten auch die Pistatschios der Lernwerkstatt Pottenbrunn mit „Die verlorene Weihnachtspost“ am 14. Dezember. Am 4. Dezember ist überdies der „Poetry Slam“ der Literarischen Gesellschaft St. Pölten zu Gast im Kino, am 10. Dezember liest Dirk Stermann aus seinem neuen Roman „Der Hammer“. Am 12. Dezember präsentiert Voodoo Jürgens sein neues Album „‘s klane Glücksspiel“, ehe am 21. Dezember mit dem „Limuka (Live-Musik-Karaoke)“ die letzte große Party des Jahres steigt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse