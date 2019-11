Morgen Donnerstag: Verleihung Volkshilfe Pflege-und Betreuungspreis

"Luise" wird heuer zum zehnten Mal vergeben

Wien (OTS) - Der Schwerpunkt beim diesjährigen Volkshilfe Pflege- und Betreuungspreis Luise, liegt bei jenen Menschen, die ihr Leben der Betreuung von dementiell Erkrankten widmen. „Diese HeldInnen des Alltags stellen wir in den Mittelpunkt, holen sie vor den Vorhang. Denn ohne ihr Engagement wäre vieles nicht möglich“, so Volkshilfe Präsident Ewald Sacher und Direktor Erich Fenninger.

Die Auszeichnung wird in vier Kategorien vergeben, Sozialministerin Dr.in Brigitte Zarfl wird nach ihrer Rede auch die von Mafred Wakolbinger gestaltete „Luise“ überreichen. Die ausgezeichneten Personen kommen aus Wien, NÖ, OÖ, Burgenland, Steiermark Salzburg und Tirol.



Die VertreterInnen der prominenten Jury, Gerald Bachinger, Sprecher der Österreichischen Patientenanwälte, Monika Kripp von Alzheimer Austria, Martina Laschet von der Initiative Wund?Gesund!, Martin Nagl-Cupal, Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Wien und Manfred Pallinger, Sektionschef im Sozialministerium werden die Laudationes auf die Ausgezeichneten Personen halten. Die Veranstaltung wird von Eva Pölzl moderiert.



Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz unterstützt den Pflege- und Betreuungspreis.



Die Veranstaltung ist medienöffentlich, der Zutritt zum Sozialministerium ist nur mit Anmeldung möglich.



Datum: 28.11.2019, 12:00 - 14:00 Uhr

Ort: Sozialministerium

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.volkshilfe-pflegepreis.at

