„Licht ins Dunkel“ 2019: Ö1 unterstützt Verein „Contrast“

Wien (OTS) - Im Rahmen der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ unterstützt Ö1 heuer den Verein „Contrast“, der Beratung, Betreuung und Begleitung für sehbehinderte, blinde und mehrfachbehindert-sehgeschädigte Kinder sowie deren Familien anbietet. Neben dem schon traditionellen Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ zugunsten von „Licht ins Dunkel“ am 15. Dezember findet im ORF-RadioKulturhaus am 12. Dezember „Ein Abend für Licht ins Dunkel“ statt und auch den „Ö1 Wunschstand“ am Wiener Karlsplatz gibt es wieder.

Das Ö1-Projekt für „Licht ins Dunkel“ unterstützt heuer den Verein „Contrast. Frühförderung für blinde, sehbehinderte und mehrfachbehindert-sehgeschädigte Kinder“. Derzeit werden rund 240 Familien begleitet, wobei das Angebot sehr breit gefächert ist. Einerseits geht es um individuelle Förderung der Kinder, etwa Hinführung zum Erlernen der Brailleschrift und Unterstützung dabei, das (wenn vorhanden) verbliebene Sehvermögen bestmöglich einzusetzen. Andererseits wird aber auch umfassende Beratung angeboten: in Erziehungsfragen (da gibt es bei blinden Kindern spezifische Herausforderungen), bei der Auswahl von geeignetem Spielzeug, beim Finden von bestmöglichen Schul- und Kindergartenplätzen und Ähnlichem. Und drittens wird Unterstützung durch Fachleute (Augenärzte, Gesundheitspsycholog/innen, einschlägig ausgebildete Coaches) angeboten. „Wenn eine Familie ein blindes oder stark sehbehindertes Kind bekommt, dann ist das, als hätte man eine Reise gebucht“, erklärt Eveline Herrlich-Federspiel vom Verein „Contrast“, „man informiert sich über die Sehenswürdigkeiten in dem Land, das Wetter, die Besonderheiten. Tatsächlich kommt man aber dann in einem ganz anderen Land an – und man muss sich umstellen. Es kann dort auch sehr schön sein. Nur ist es eben ein anderes Land als das, mit dem man gerechnet hat.“ Ziel ist es, Kinder bis zum Alter von sechs Jahren bestmöglich zu fördern – und so eine Basis für eine den individuellen Begabungen entsprechende Bildungs- und Berufskarriere sowie ein glückliches Privatleben zu schaffen. Hörer/innen, die dieses Vorhaben unterstützen wollen, können auf dem Spendenerlagschein für „Licht ins Dunkel“ bzw. im Internet (lichtinsdunkel.ORF.at) den Verwendungszweck „Ö1“ hinzufügen oder an den Spendentelefonen unter 0800/664 2412 erklären, dass sie für das Ö1-Projekt spenden möchten – dann wird ihre Spende ausschließlich diesem Projekt zugeführt. Während des gesamten Aktionszeitraums wird Ö1 ausführlich über das Projekt berichten, etwa in den „Journalen“ (2.12.), „Religion aktuell“ (2.12.) oder in „Lebenskunst“ (22.12.).

Der „Ö1 Wunschstand“

Beim „Ö1 Wunschstand“ am Kunsthandwerksmarkt Art Advent Karlsplatz (Ausgang Resselpark) kann für „Licht ins Dunkel“ gespendet werden – von 2. bis 6. Dezember (jeweils ab 16.00 Uhr) auch direkt bei Ö1-Redakteur/innen, die Punsch ausschenken und sich auf zahlreiche Besucher/innen freuen. Und am 5. Dezember gibt es um 17.30 Uhr eine Premiere: den ersten Liveauftritt des Ö1-Chors. Auch musikalische Weihnachtswünsche werden wieder entgegengenommen, die mit etwas Glück in der Ö1-Sendung „Tolle Titel – starke Stücke“ (22.12., 29.12., 5.1. und 6. 1., jeweils ab 13.10 Uhr) gespielt werden.

Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ für „Licht ins Dunkel“

Am dritten Adventsonntag, den 15. Dezember findet um 12.45 Uhr im ORF-RadioKulturhaus wieder das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ für „Licht ins Dunkel“ statt. Die Veranstaltung ist bereits ausreserviert, Ö1 überträgt live ab 13.10 Uhr und auf http://radiokulturhaus.orf.at ist die Veranstaltung via Video-Livestream ab 12.50 Uhr zu sehen. Vier prominente Gäste raten für den Verein „Contrast“: die beiden aus Theater, Film und Fernsehen bekannten Publikumslieblinge Birgit Minichmayr und Johannes Silberschneider, die Gambistin Maddalena del Gobbo, die mit dem Baryton ein altes, höchst kurioses Instrument wiederentdeckt, für das Joseph Haydn einst zahlreiche Werke komponierte, und der Erfinder des Alpenrock Hubert von Goisern, der im Frühjahr seinen ersten Roman veröffentlicht. Das Rate-Quartett wird zudem auch mit musikalischen Live-Einlagen punkten. So wird Maddalena del Gobbo in Triobesetzung einige Stücke aus ihrem aktuellen Album „Maddalena and the Prince“ zum Besten geben, und Hubert von Goisern hat angekündigt, sein liebstes Weihnachtslied vorzutragen. In dieser öffentlichen Quiz-Runde wird nicht gegen-, sondern miteinander gespielt – für einen guten Zweck. Doris Glaser und Bernhard Fellinger stellen die Fragen. Jede richtige Antwort wird mit einem Geldbetrag honoriert, der dem diesjährigen Ö1-„Licht ins Dunkel“-Projekt zu Gute kommt.

„Ein Abend für Licht ins Dunkel“ im ORF-RadioKulturhaus

Am 12. Dezember findet im ORF-RadioKulturhaus „Ein Abend für Licht ins Dunkel“ statt. Bereits zum siebten Mal wird im Großen Sendesaal eine „Licht ins Dunkel“-CD mit Beiträgen prominenter österreichischer Künstler/innen präsentiert. Heuer wurde die CD zum ersten Mal von einer herausragenden Persönlichkeit der Kulturszene, dem Wiener Autor, Kolumnist, Sänger und Songschreiber Ernst Molden, kuratiert. Er hat seine persönliche Songauswahl von Wolfgang Ambros bis Voodoo Jürgens getroffen. Bei der Albumpräsentation bittet Molden heimische Musiker/innen wie Sibylle Käfer, „Trojanisches Pferd“ solo oder Kollegium Kalksburg auf die Bühne. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Eintritt: freie Spende, jede/r Besucher/in erhält eine „Licht ins Dunkel“-CD. Anmeldungen über das Kartenbüro unter 01/501 70-377.

