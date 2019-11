Her Abilities Awards 2019 gehen an drei starke Frauen mit Behinderungen

UN-Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember

Wien (OTS) - Vor dem Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember gibt Licht für die Welt heute die drei Preisträgerinnen des Her Abilities Award in den drei Kategorien für 2019 bekannt: Der internationale Preis für Frauen mit Behinderungen geht in diesem Jahr an die amerikanische Schauspielerin Maysoon Zayid, die finnische Menschenrechtsaktivistin Liisa Kauppinen sowie an die vietnamesische Unternehmerin Nguyen Thi Van. Unter den 160 Frauen aus 56 Ländern waren heuer sieben Österreicherinnen nominiert und in der 13-köpfigen Jury saßen erstmals auch zwei renommierte Frauen aus Österreich.

Die Salzburgerin Heidemarie Egger vom Österreichischen Behindertenrat und die Salzburger Sonderpädagogin und Aktivistin für Inklusion, Greta Spatz, entschieden über die heurigen Gewinnerinnen mit. „Als Vertreterin des Österreichischen Behindertenrates freue ich mich über so viele Nominierungen, die alle eine Auszeichnung verdienen würden“, so die Expertin zum Thema Frauen mit Behinderungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Jurymitglied Heidemarie Egger. „Alle 160 heuer nominierten Frauen sind leuchtende Beispiele für viele andere Frauen mit Behinderungen in allen Teilen der Welt“, würdigt Spatz nicht nur die Gewinnerinnen sondern alle Teilnehmerinnen.

Die Gewinnerinnen der drei Kategorien:

Kategorie „Kunst, Kultur und Sport“: Maysoon Zayid aus den USA - mit Humor gegen Diskriminierung

Zayid wurde als Tochter palästinensischer Einwanderer in New Jersey geboren. Wegen ihrer körperlichen Behinderung wurde sie in ihren frühen Schauspieljahren wiederholt für Rollen abgelehnt. Sie entschied sich stattdessen für Stand-up-Comedy, trat bald in den Top-Clubs in New York auf und tourte durch die Welt. Zayids TED-Talk „Ich habe 99 Probleme, Lähmung ist nur eines davon“ war mit mehr als zehn Millionen Aufrufen einer der meistgesehenen TED-Talks des Jahres 2014. „Maysoon Zayid schafft es, als Künstlerin und Anwältin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einen neuen Blick auf die Rolle behinderter Frauen in der Unterhaltungsindustrie zu werfen“, so die Begründung der Jury. „Ich war sehr glücklich für diesen Preis ausgewählt worden zu sein. Es gibt so viele herausragende und furchtlose behinderte Frauen, die weltweit wichtige Arbeit leisten. Als Frau mit Behinderung muss man härter arbeiten als Männer und härter als nichtbehinderte Menschen, aber es ist machbar“, reagierte Maysoon Zayid auf die Auszeichnung.

Kategorie „Rechte“: Liisa Kauppinen aus Finnland - drei Jahrzehnte für die Menschenrechte von gehörlosen Menschen

Liisa Kauppinen wurde 1995 zur ersten Präsidentin des Weltverbandes der Gehörlosen gewählt. Zuvor war sie Exekutivdirektorin der finnischen Gehörlosenvereinigung. Kauppinen konzentriert sich bei ihrem Einsatz nicht nur auf die Rechte gehörloser Menschen, sondern auch auf die Rechte von Frauen mit und ohne Behinderungen. Ihre Arbeit für die Gleichstellung hat sie auch auf Projekte mit Gemeinden in Afrika, Asien, Lateinamerika, dem Balkan und Russland ausgeweitet. Sie war auch maßgeblich an den Verhandlungen zur Erarbeitung der UN-Behindertenrechtskonvention als Vertreterin des Weltverbandes der Gehörlosen beteiligt. „Ich hoffe, dieser Preis wird Frauen mit Behinderungen auf der ganzen Welt dazu anregen und ermutigen, für ihre Rechte und für bessere Lebensbedingungen in Gemeinden sowie auf nationaler und internationaler Ebene einzutreten“, sagte Kauppinen auf den Erhalt der Auszeichnung.

Kategorie „Gesundheit und Bildung“: Nguyen Thi Van aus Vietnam – Unternehmerin und Pionierin

Nguyen Thi Van ist Mitbegründerin der gemeinnützigen Organisation „Nghi Luc Song“, was übersetzt Lebenswille bedeutet. Das Ziel ist es ein gleichberechtigtes Arbeitsumfeld für alle zu schaffen. Die Organisation bietet benachteiligten Studierenden in Vietnam kostenlose IT-, Englisch- und Berufsausbildungen an. Mehr als tausend Menschen mit Behinderungen haben von dieser Bildungs- und Karriereunterstützung bisher profitiert. Darüber hinaus leitet Van das Sozialunternehmen Imagtor, das mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, von denen die Hälfte eine Behinderung aufweist. 2015 hat sie die erste Modeschau für Frauen mit Behinderungen in Vietnam ins Leben gerufen. „Ich bin schön. Du auch!“ Sie wurde auch von der BBC zu einer der „100 Frauen des Jahres 2019“ ernannt. „Mit dem Her Abilities Award ausgezeichnet zu werden motiviert und inspiriert mich weiter zu arbeiten. Du kannst alles machen, wenn du einen Traum hast und an ihn glaubst und dich jeden Tag und jede Stunde darum bemühst“, so die vielseitige Unternehmerin und Visionärin.

„Wir möchten anhand dieser persönlichen Geschichten der Siegerinnen zeigen, dass Frauen mit Behinderungen weltweit in allen Lebensbereichen Außergewöhnliches leisten, und diese Erfolge öffentlich feiern. Wir wollen deren Geschichten ins Licht rücken, damit sie auch andere Frauen anspornen“, betont Yetnebersh Nigussie, Trägerin des Alternativen Nobelpreises (Right Livelihood Award), die gemeinsam mit Licht für die Welt 2018 den Her Abilities Award initiiert hat.

Der Her Abilities Award

Der Preis ist eine Initiative der Fachorganisation Licht für die Welt, die sich für Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Regionen der Welt einsetzt. Die Auszeichnung wurde zusammen mit der äthiopischen Menschenrechtsaktivistin und Licht für die Welt Mitarbeiterin Yetnebersh Nigussie ins Leben gerufen, die 2017 den Alternativen Nobelpreis (Right Livelihood Award) und 2018 den renommierten Spirit of Helen Keller Award erhalten hat. Der Her Abilities Award soll Aufmerksamkeit für die Fähigkeiten und Errungenschaften von Frauen mit Behinderungen weltweit bringen, da diese in der Öffentlichkeit nicht genügend gewürdigt werden. 2020 werden die Preise zum dritten Mal verliehen.

Beschreibungen und Statements der Jury-Mitglieder, Factsheet zu Frauen mit Behinderungen, Fotos, Videos und Sujets unter https://www.her-abilities-award.org

Fotos der Gewinnerinnen: www.licht-fuer-die-welt.at/her_abilities_award_2019

Licht für die Welt

Licht für die Welt ist eine internationale Fachorganisation für inklusive Entwicklung. Unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, die allen offen steht und niemanden zurücklässt. Wir setzen uns für barrierefreie augenmedizinische Versorgung ein und unterstützen inklusive Bildung und Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Licht für die Welt ist als unabhängiger, gemeinnütziger Verein organisiert und unterhält Länderbüros in Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Südsudan. Mit unseren Programmen stärken wir die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ermöglichen ihnen ein selbstbestimmtes Leben und helfen ihnen aus der Armutsfalle.

