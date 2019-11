Alle Jahre wieder: Coole, umweltfreundliche Weihnachtsgeschenke und Deko im 48er-Tandler

Auch beim Schenken an unsere Umwelt denken

Wien (OTS) - Zu schade für den Mist und sinnvoll weiterverwendet - beim Weihnachtsmarkt im 48er-Tandler ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wiederverwendbare Christbäume, weihnachtlicher Schmuck und Dekorationen, Krippen, alles stimmungsvoll aufbereitet inmitten vieler Schnäppchen zum Verschenken.

Auch Gutscheine im Wert von € 5.- für einen Einkauf beim 48er-Tandler bieten sich als passende Geschenke für all jene an, die sich lieber ihre Goodies selber aussuchen und kaufen. Das breite Sortiment in Wiens coolstem Altwarenmarkt bietet etwas für jeden Geschmack: überprüfte Elektrogeräte, Kleinmöbel, Geschirr, Kleidung, Musikinstrumente, Sportgeräte, Bücher, Schallplatten u.v.m. Hier gibt es auch exklusive Einzelstücke, die es neu gar nicht mehr gibt. Außerdem im Sortiment für Weihnachten: ein Müllauto als origineller Christbaumanhänger zum Preis von 15 Euro.

Für die passende Verpackung der Weihnachtsgeschenke ist jedenfalls gesorgt – es gibt auch heuer wieder den ökologischen Wiener Geschenksack in verschiedenen Größen für umweltbewusste Christkindl und Weihnachtsmänner.

Ganzjährig verwendbarer Geschenksack

Der umweltfreundliche Wiener Geschenksack ist aufgrund seines neutralen Motivs ganzjährig für verschiedene Anlässe verwendbar und leistet so einen großen Beitrag zur Vermeidung von unnötigem Verpackungsmüll bei Geschenken. Es gibt ihn bei allen Wiener Mistplätzen und im 48er-Tandler in Margareten. In der Vorweihnachtszeit ist der Geschenksack auch beim Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten beim 48er-Tandler-Outlet erhältlich. Der kleinere Geschenksack kostet 4 Euro, der mittlere 6 Euro und die XL-Version 8 Euro. Im Kombi-Set kosten alle drei Größen gemeinsam nur 15 Euro. Übrigens: Für die Endfertigung der Geschenksäcke wurde eine Behindertenwerkstätte beauftragt. Der Geschenksack verbindet somit perfekt ökologisches und soziales Engagement.

Öffnungszeiten 48er-Tandler rund um Weihnachten

Der 48er-Tandler hat Mittwochs bis Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Zu Weihnachten gönnt er sich eine kleine Pause: Er hat vom 27. Dezember 2019 bis 7. Jänner 2020 geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden sich im Neuen Jahr wieder ab 8. Jänner mit tollen Aktionen und schönen Secondhand-Waren zurück.

Erreichbarkeit 48er-Tandler

Adresse: Siebenbrunnenfeldgasse 3, 1050 Wien

Siebenbrunnenfeldgasse 3, 1050 Wien Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 10 - 18 Uhr

