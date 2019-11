Mahrer dankt bei Start seiner Bundesländertour in Vorarlberg den Polizistinnen und Polizisten

ÖVP-Sicherheitssprecher: Mehr Polizeipräsenz und GEMEINSAM SICHER für ein positives Sicherheitsgefühl der Menschen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer nimmt den Start seiner Bundesländertour in Bregenz zum Anlass, um sich bei den Polizistinnen und Polizisten in Vorarlberg zu bedanken: „Im Vorjahr konnten rund 63,9 Prozent aller Straftaten aufgeklärt werden. Das ist österreichischer Spitzenwert und beruht auf der hervorragenden Arbeit der Exekutive und Sicherheitsverwaltung im Vorarlberg.“ Im Rahmen des Besuchs stand neben Diskussionsterminen in der Landespolizeidirektion und der Polizeiinspektion Bregenz auch ein Lokalaugenschein am Bahnhof Bregenz und ein Meinungsaustausch mit ÖVP-Sicherheitslandesrat Christian Gantner am Programm.

Der Vorarlberger Sicherheitslandesrat Gantner stellt fest, dass sich vor allem auch durch die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei, dem Land, den Gemeinden, Vereinen, Organisationen und den Pfarren die Menschen in Vorarlberg sicher fühlen. „Die Polizei ist dann besonders erfolgreich, wenn sie tatsächlich als aktiver Teil der Bevölkerung wahrgenommen wird. Die Basis dafür bieten auch die engagierten Polizistinnen und Polizisten durch ihre sichtbare Präsenz auf den Straßen“, so Gantner.

Der Sicherheitssprecher der Neuen Volkspartei begrüßt besonders, dass in Vorarlberg seit vielen Jahren ein Sicherheitslandesrat für die Koordination aller Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich ist und führt die erfolgreiche Sicherheitsbilanz auch auf das Miteinander von Bund und Land zurück.

Mahrer ist überzeugt, dass auch das Bekenntnis des Vorarlberger Landespolizeidirektors Dr. Hans-Peter Ludescher, der die Polizei als größte Menschenrechtsschutzorganisation versteht, die Verbundenheit der Polizei mit Demokratie und Rechtsstaat garantiert. „Die Polizei in der Mitte der Gesellschaft: Das wird besonders auch durch die vom damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka begonnene Initiative GEMEINSAM.SICHER gewährleistet. Diese Maßnahmen, gemeinsam mit sichtbaren Polizeistreifen, beeinflussen auch das Sicherheitsgefühl der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sehr positiv. Auch die bereits beschlossene bundesweite Planstellenerhöhung wird zu einer weiteren Erhöhung der Sichtbarkeit der Polizei auf der Straße führen“, so Mahrer abschließend.

