HONOR enthüllt seine brandneue HONOR MagicWatch 2: Eine persönlich anpassbare Smartwatch für einen smarten und gesunden Lebensstil

Peking (ots/PRNewswire) - Die globale Smartphone-Marke HONOR hat heute sein neues Wearable-Produkt, die HONOR MagicWatch 2, offiziell auf den Markt gebracht. Diese innovative Uhr ist ein Beleg für die exzellente Qualität der Wearable-Produkte von HONOR. Sie bietet eine Batterielaufzeit von bis zu 14 Tagen[2], was durch den Kirin-A1-Chipsatz möglich wird. Sie verfügt über intelligente und gut durchdachte Technologien zur Überwachung von Fitness und Wohlbefinden und über angepasste Zifferblätter und man kann zwischen vier verschiedenen Armbändern wählen. Alles zusammen entspricht dem Bedürfnis der weltweiten Jugend nach einem digitalen und auf Fitness ausgerichteten Lebensstil. Die brandneue HONOR MagicWatch 2 (42 mm) wird ab 179 Euro (UVP) und die HONOR MagicWatch 2 (46 mm) ab 189 Euro (UVP) weltweit im Handel verfügbar sein.

Die HONOR MagicWatch 2 ist eine Smartwatch, die unglaublich gut an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar ist und dank dem Kirin-A1-Chipsatz eine extrem lange Batterielaufzeit von bis zu 14 Tagen hat [1]

Die HONOR MagicWatch 2 ist ausgestattet mit einer in der Branche führenden Technologie zur Überwachung von Gesundheit und Wohlbefinden - Sie bekommen genaue Informationen über Ihren Gesundheitszustand, wenn Sie diese brauchen, und sind dabei voll vernetzt

"Mit der HONOR MagicWatch 2 gibt es ein weiteres starkes Produkt, das uns beim Erreichen der 1+8+N-IoT-Strategie unterstützt", sagte George Zhao, Präsident von HONOR. "Die HONOR MagicWatch 2 ist für HONOR ein weiterer großer Schritt bei der Einbindung von smarten Produkten in das Ökosystem der Marke und ebenso in den globalen Markt für Wearables. Mit der HONOR MagicWatch 2 festigen wir unseren auf die Zukunft ausgerichteten Ansatz beim Smartwatch-Design und bei der Entwicklung von Wearable-Produkten. Egal, ob Sie für Ihre Fitness trainieren oder bei der Arbeit sind: Mit der HONOR MagicWatch 2 werden Sie immer Ihre optimale Leistung erreichen - drinnen und draußen."

Mit 15 Fitness-Modi der zuverlässige Begleiter beim Work-out

Für einen persönlicheren, vielfältigeren und effektiveren Stil bei der Fitness unterstützt die HONOR MagicWatch 2 15 an bestimmten Zielen ausgerichtet Fitness-Modi - 8 für Sport im Freien und 7 für drinnen. Zu den Outdoor-Einstellungen gehören etwa die für Laufen, Wandern, Radfahren und Triathlon und bei den Innen-Aktivitäten sind das unter anderem Schwimmen, Freies Training und Rudergerät.

Neben den 15 Fitness-Modi wird die HONOR MagicWatch 2 auch noch von 13 professionelle Indoor- und Outdoor-Laufkursen unterstützt, die vom Anfänger-Level bis zum Niveau für Fortgeschrittene reichen. Unabhängig davon, ob ein Nutzer Neuling oder schon ein erfahrener Läufer ist, der nach etwas Anspruchsvollerem sucht - die HONOR MagicWatch 2 kann den perfekten Kurs bieten, und dazu noch die Motivation, weiterzumachen. Außerdem ist die HONOR MagicWatch 2 mit einem virtuellen Schrittmacher ausgestattet, der praktische Ratschläge in Echtzeit gibt, wodurch die Anforderungen an das Work-out besser angepasst werden können, und zwar in der Geschwindigkeit des Läufers.

Moderne Gesundheitsüberwachung als Wellness-Berater

Die HONOR MagicWatch 2 definiert das Verfolgen von Gesundheitsdaten neu, indem sie drei, in der Branche führende Technologien in sich vereint. Hierüber werden genaue, informative Gesundheitsratschläge in Echtzeit angeboten und Informationen gegeben, die den Nutzern dazu verhelfen, ein gesünderes Leben zu führen und die Lebensqualität in vielerlei Hinsicht zu verbessern.

Dank der HUAWEI TruSleep(TM)2.0-Technologie kann die HONOR MagicWatch 2 sechs häufig vorkommende Schlafstörungen genau nachverfolgen und diagnostiziere und über 200 damit verbundene Empfehlungen geben, die auf das Schlafverhalten des Nutzer zugeschnitten sind, damit dieser einen besseren Schlaf bekommt. Darüber hinaus kann die HONOR MagicWatch 2 den Stress-Level bestimmen, wenn sich der Nutzer angespannt fühlt. Dann gibt sie Empfehlungen für Atemübungen, damit der Nutzer sich, mithilfe der der HUAWEI TruRelax(TM)2.0-Technologie, etwas entspannen kann. Mithilfe von HUAWEI TruSeen(TM) kann die HONOR MagicWatch 2 die Herzfrequenz rund um die Uhr im Auge behalten und Alarm schlagen, sobald sich diese über oder unter dem normalen Niveau bewegt. Mit anpassungsfähigem Algorithmus, um den Signalempfang zu verbessern, HONOR. Die MagicWatch 2, die bis zu 50 Metern Tiefe wasserdicht ist, funktioniert bei der Überwachung der Herzfrequenz auch unter Wasser gut, und sie zeichnet den SWOLF-Wert, die zurückgelegte Strecke, die Geschwindigkeit und die Menge der verbrannten Kalorien auf. Sämtliche persönlichen Gesundheitsdaten können mit der auf dem Smartphone vorinstallierten HUAWEI Health APP synchronisiert werden. Diese hilft dem Nutzer, die aufgezeichneten Daten zu behalten und sich und seinen Körper besser kennenzulernen.

Smarte Funktionen machen die Uhr zum intelligenten Assistenten

Mit der HONOR MagicWatch 2 kann man unterwegs Bluetooth für Telefonate nutzen, entweder über die Kopfhörer oder mit dem eingebauten Lautsprecher und Mikrofon. Das funktioniert sogar dann noch, wenn der Nutzer bis zu 150 Meter vom Telefon entfernt ist. Zudem unterstützt sie Push-Benachrichtigungen von SMS-Nachrichten, E-Mails, Kalender-Einträgen und allen sonstigen Inhalten, die auf der Anzeige erscheinen, sobald die HONOR MagicWatch 2 mit dem Telefon verbunden ist. Auf ebenfalls verfügbare, fest installierte Apps, wie Wetter, Alarm, Timer, Find My Phone kann leicht zugegriffen werden. Darüber hinaus verfügt die HONOR MagicWatch 2 über 4 GB internen Speicher. Davon können 2 GB für das Speichern von Musik genutzt werden, was bis zu 500 Liedern entspricht. Nutzer können damit ihre Lieblingsmusik genießen, ohne dass sie ständig ihr Telefon dabei haben müssen.

Die HONOR MagicWatch 2, die über einen 1,39-Zoll großen Full-Color-AMOLED-Touchscreen, gut verbaute Technologien zur Überwachung von Gesundheit und Wohlbefinden, eine langlebige Batterie und angepassten Zifferblätter verfügt, wird es in zwei Größenausführungen geben - 46 mm und 42 mm. Angeboten wird sie ab einem Verkaufspreis von 189 Euro (UVP) bzw. 179 Euro (UVP). Die HONOR MagicWatch 2 wird ab dem 12. Dezember 2019 in der Tschechischen Republik, Ägypten, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Malaysia, den Niederlanden, Polen, Russland, Saudi Arabien, Singapur, Spanien, Thailand, den Philippinen, der Türkei, der Ukraine, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Vereinigten Königreich verfügbar sein.

[1] Gilt

nur für

die HONOR

MagicWatch

2 (46 mm),

die

Batterie

der HONOR

MagicWatch

2 (42 mm)

kann bis

zu 7 Tagen

halten.

[2] Gilt

nur für

die HONOR

MagicWatch

2 (46 mm),

die

Batterie

der HONOR

MagicWatch

2 (42 mm)

kann bis

zu 7 Tagen

halten.



Informationen zu HONOR



HONOR ist eine führende Smartphone-Marke. Die Marke zielt darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch ihre für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, dazu anregen, aktiv zu werden, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt HONOR seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu

machen.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie HONOR bitte online unter www.hihonor.com oder folgen Sie uns unter:

https://www.facebook.com/honorglobal/ https://twitter.com/Honorglobal https://www.instagram.com/honorglobal/ https://www.youtube.com/honorglobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1035711/MagicWatch.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Lucie Heim -Associate Director -Burson Cohn & Wolfe (BCW)

Büro: +442073006112

E-Mail: Lucie.Heim @ bcw-global.com