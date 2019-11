Oö. Volksblatt: "Verdientes Plädoyer" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 27. November 2019

Linz (OTS) - Der Fahrplan für eine Reform der Europäischen Union ist eine gute Sache. Einerseits, weil es um eine stärkere Einbindung der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger geht. Und andererseits, weil auch die generelle Stärkung der Europäischen Union eines der Ziele ist.

Das alles ist zu begrüßen, weil es die EU allemal wert ist, dass wir an ihr arbeiten und sie in den Köpfen der Menschen immer stärker verankern. Ebenso verdient die EU – bei aller berechtigten Kritik –, dass man eine Lanze für sie bricht.

Denn es ist diese EU, die den Mitgliedsstaaten ein den anderen Großmächten à la USA und China entsprechendes Gewicht in der Welt sichert. Das ist wesentlich, etwa wenn es um die Durchsetzung europäischer Interessen in den verschiedensten Bereichen geht. Es ist auch diese EU, die es mit ihren Prinzipien und Regularien ermöglicht, dass ihre im Kräftespiel der Weltmächte vergleichsweisen kleinen Mitgliedsländer wettbewerbsfähig auftreten können. Es ist diese EU, die daher den Rahmen dafür bildet, dass der Wohlstand der Menschen in Europa erhalten und vergrößert werden kann. Es ist daher diese EU, die einen wesentlichen Beitrag zu sozialem und in weiterer Folge generellem Frieden leistet. Besonders wichtig: Es ist nicht irgendeine EU, es ist ganz unmittelbar unsere.

