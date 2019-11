PF19 Payment Peer Group fordert mehr Kommunikation zu Marktregeln

Forderung nach mehr Zusammenarbeit in der österreichischen Wirtschaft

(…) Im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung ruft die PF19 Peer Group dazu auf, dass die Politik und die Interessensvertretungen sich verstärkt den Kommunikations- und Gestaltungsaufgaben aus Regelungen der Europäischen Union widmen und so den Wirtschaftsraum stärken. (…)" -

Wien (OTS) - Das erste Payment Festival in Österreich gilt als Initialzündung für mehr Zusammenarbeit in der österreichischen Wirtschaft. Unter dem Thema „Innovation & Kollaboration“ wurde heute einer voller Tag den Veränderungen im Payment gewidmet. Dazu waren mehr als 150 Vertreter und Vertreterinnen aus Handel, Banken, Start-ups und Regulatoren im Semperdepot in Wien vor Ort. Gemeinsam entsteht eine Peer Group, die die Chancen aus den Neuerungen für den europäischen Wirtschaftsraum nutzen soll.

Das Ergebnis des ersten Payment Festivals in Österreich war u.a. die Erkenntnis, dass die Regelungen aus der Europäischen Union unzureichend kommuniziert werden. Der Fokus, den Wirtschaftsraum Europa zu stärken, wird nicht betont.

Zum Abschluss des Tages wurde ein Memorandum präsentiert, das die nachfolgenden Forderungen gegenüber der Politik und Interessenvertretung enthält:

