Sonja Zwazl beim NÖ Wirtschaftsparlament: Ökologischer Fußabdruck der Regionalwirtschaft hat richtige Größe

Wirtschaftskammer NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl strich beim NÖ Wirtschaftsparlament die wichtige Rolle der regionalen Wirtschaft besonders hervor.

St. Pölten (OTS) - Für die Bewältigung großer Probleme dürften naheliegende Lösungen nicht außer Acht gelassen werden, so Zwazl: „Wer auf unsere Unternehmen in der Region baut, stärkt nicht nur die Arbeitsplätze in der Region, sondern setzt damit auch ein Zeichen für die Umwelt. Der ökologische Fußabdruck hat hier genau die richtige Größe.“ Wer regional einkaufe, sichere überdies die Ausbildung der Jugend, denn, so Zwazl: „Globale Internet-Konzerne schaffen keine Lehrstellen in den Regionen.“ An alle Kundinnen und Kunden ebenso wie an die öffentliche Hand appellierte Zwazl, sich diese Tatsachen immer vor Augen zu halten: „Sie sind als Auftraggeber speziell gefordert!“



Nachhaltige Ausbildung mit besten Zukunfts-Chancen

In Zeiten des Klimawandels ist viel von Nachhaltigkeit die Rede, nicht nur im Umweltschutzbereich, sondern auch in Bildungsfragen. Nachhaltiges Tun und Handeln, so Zwazl, setze hier aber voraus, dass die Lehre als die Ausbildung mit den besten Zukunfts-Chancen wahrgenommen werde: „Mit unseren Initiativen wie dem NÖ Begabungskompass, der Plattform ‚Lehre?Respekt!‘, dem Projekt ‚Lehre nach Matura‘ und den Auslandserfahrungen für Lehrlinge über ‚Let’s Walz‘ haben wir da schon viel in Schwung gebracht.“

Lehre: Niederösterreich hat Trendwende geschafft

Dass sich der Aufwand gelohnt habe, zeigten die aktuellen Zahlen, erläutert Zwazl: „Während im Österreich-Schnitt die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr gesunken ist, gibt es in Niederösterreich ein sattes Plus: Die Zahl der Lehranfänger in den Betrieben ist um 5,2 Prozent gestiegen. Die Gesamtzahl der Lehrlinge um 4,1 Prozent – auf mittlerweile rund 17.000 Lehrlinge.“ Seit nun mittlerweile fast vier Jahren würden die Zahlen bei den Lehranfängern beständig steigen - bemerkenswerte 19,1 Prozent mache hier das Plus aus. Für die WKNÖ-Präsidentin steht damit fest, dass Niederösterreich die Trendwende bei den Lehrlingen geschafft habe: „Ich denke, das ist schon etwas, auf das wir stolz sein können.“

