Lidl Österreich begrüßt Nutri-Score-Kennzeichnung

Sinnvolle Ergänzung zum Zucker- und Salz-Reduktionsprogramm

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich nimmt die Verantwortung gegenüber den Konsumenten schon jetzt mit einer Reduktionsstrategie für Zucker und Salz wahr. Eine entsprechende Kennzeichnung wie der Nutri-Score kann eine sinnvolle Ergänzung sein.

Dabei sind uns folgende Anforderungen wichtig:

• Branchenweit und international vergleichbare Kennzeichnung

• Wissenschaftlich basiert

• Sicherstellung der Vergleichbarkeit: Kennzeichnung basiert immer auf 100ml/g

• Leicht verständlich für den Verbraucher

Der Ansatz des Nutri-Score ist damit gut vereinbar. „Sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Einführung in Österreich geklärt sind, werden wir gemeinsam mit unseren Lieferanten prüfen, wie wir diese ergänzende Nährwertangabe in Österreich für unsere Eigenmarken umsetzen können. So wollen wir unseren Kundinnen und Kunden eine bewusstere Kaufentscheidung am Regal ermöglichen“, so Dennis Kollmann, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Österreich.

Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass sich möglichst viele Hersteller von Marken und Eigenmarken einer freiwilligen Regelung anschließen. Nur so ist für den Verbraucher eine Orientierung wirklich möglich.



20 Jahre Lidl Österreich



Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 5.000 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in unseren mehr als 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits sechsmal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. 2019 wurden wir von unseren Kunden erneut zum „Händler des Jahres“ gewählt.



Unseren Kunden bieten wir ein vielfältiges Sortiment mit rund 1.900 verschiedenen Artikeln – knapp die Hälfte aller verkauften Artikel stammt dabei aus Österreich. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 8.000 zusätzlichen Aktionsartikeln, mit heimischen Schmankerln und internationalen Spezialitäten aus ganz Europa. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Strom haben wir zusätzlich attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-energie.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wir wollen unser Sortiment noch nachhaltiger gestalten und den Anteil österreichischer und regionaler Produkte weiter ausbauen. Wir setzen Ressourcen effizient ein, halten umweltschädliche Emissionen so niedrig wie möglich und reduzieren Abfälle. Mehr dazu auf www.aufdemwegnachmorgen.at

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse @ lidl.at