Kennedy Lewis Investment Management stellt Doug Logigian als neuen Präsidenten ein

New York (ots/PRNewswire) - Kennedy Lewis Investment Management LLC ("Kennedy Lewis"), eine führende alternative Investmentfirma, hat Doug Logigian als Partner und Präsidenten engagiert. Herr Logigian wird Anfang 2020 mit seiner Tätigkeit beginnen.

Vor Kennedy Lewis war Herr Logigian Senior Managing Director bei Blackstone. Herr Logigian war zuletzt Head of Capital Markets und Portfolio-Manager für GSO Capital Partners ("GSO"), ein Geschäftsbereich von Blackstone. Während seiner Zeit bei GSO saß Herr Logigian im Investitionsausschuss des Unternehmens und war dabei für diverse opportunistisch ausgerichtete Kreditfonds verantwortlich. Vor seinen Aufgaben im Portfolio-Management war Herr Logigian Head Trader für die alternative Kreditplattform von GSO. Herr Logigian begann seine Karriere im Kredithandel bei der Citibank, nachdem er seinen B.A. mit Auszeichnung von der Harvard University erhalten hatte.

Darren Richman, Mitbegründer von Kennedy Lewis, sagte: "Doug und ich haben über eine Zeitspanne von insgesamt mehr als 10 Jahren direkt zusammengearbeitet und ich freue mich auf die Möglichkeit, wieder gemeinsam mit ihm tätig sein zu dürfen. Unsere gesamte Organisation wird von Dougs Erfahrung und seinem Scharfsinn im Investmentbereich profitieren. Doug besticht unter anderem mit seiner Aufrichtigkeit, Kreativität, Transparenz und Integrität und hat damit alle Qualitäten, die wir bei Kennedy Lewis fördern."

David Chene, Mitbegründer von Kennedy Lewis, fügte hinzu: "Wir freuen uns und sind stolz darauf, jemanden von Dougs Kaliber rekrutiert zu haben. Ich kenne Doug seit fast 15 Jahren, und sein Ansatz in Sachen Investitionen sowie die Art und Weise, wie er Beziehungen aufbaut, verkörpern genau die Kultur, die wir bei Kennedy Lewis pflegen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit."

Informationen zu Kennedy Lewis

Kennedy Lewis ist eine führende alternative Investmentfirma, die 2017 von David K. Chene und Darren L. Richman gegründet wurde. Die Firma verfolgt Investmentstrategien, die sich an aktuellen Ereignissen orientieren und ein Potenzial zur beschleunigten Wertschöpfung besitzen. Diese Strategie konzentriert sich in erster Linie auf Anlagen in den "Stressed"/"Distressed"-Segmenten innerhalb der Unternehmenskredite in Nordamerika und Europa. Kennedy Lewis richtet sich an mittelständische Unternehmen mit nicht nachhaltigen Kapitalstrukturen bzw. Unternehmen, die keinen Zugang zu traditionellen Kapitalquellen haben und mit Störungen konfrontiert sind, sei es zyklisch, säkular oder regulatorischer Art. Kennedy Lewis ist bestrebt, als Partner für Kreditnehmer zu fungieren und Kredite für Unternehmen so zu strukturieren, dass ihre Geschäfte erfolgreich fortbestehen können. Jede Investition wird auf steuerlich umsichtige Weise getätigt und an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst.

