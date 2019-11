AVISO: Auftaktveranstaltung des Parlaments zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung

Montag, 2. Dezember 2019, im Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank

Wien (PK) - Der 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung, der die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderung in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt. Im Rahmen der globalen Kampagne #PurpleLightUp wird insbesondere die ökonomische Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe in den Mittelpunkt gestellt.

Am Vorabend dieses Tages - am 2. Dezember um 18.00 Uhr - laden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer sowie Bundesratspräsident Karl Bader zur Auftaktveranstaltung zu diesem Thema in den Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank.

Nach der Begrüßung durch Nationalratspräsident Sobotka und einer Keynote von Autor und Unternehmensberater Saliya Kahawatte moderiert Alice Herzog (ORF) eine Diskussionsrunde. Zu den Gästen am Podium zählen ÖVP-Nationalratsabgeordnete Kira Grünberg, der Geschäftsführer der Essl Foundation Martin Essl, Christian Keimel von Microsoft Österreich sowie Herbert Pichler, Präsident des Österreichischen Behindertenrates.

Zur globalen Kampagne #PurpleLightUp wird darüber hinaus das österreichische Parlament von 2. bis 4. Dezember in violetter Beleuchtung erstrahlen, um Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderung in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Veranstaltung: Auftaktveranstaltung zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung

Zeit: Montag, 2. Dezember 2019, 18.00 Uhr

Ort: Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank AG, Strauchgasse 3, 1010 Wien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) mbu

