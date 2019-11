522.450-mal „Sehr gut“ für die österreichische Seminarhotellerie

Tagen in Österreich ehrt die besten Seminarhotels mit Goldenem Flipchart

Linz (OTS) - Anlässlich der Verleihung der Goldenen Flipcharts trafen sich die großen Namen der österreichischen Seminar- und Tagungsbranche am 25. November 2019 bei der Veranstaltung Meet the Best im OÖNachrichten Forum, Linz. Ausgezeichnet wurden jene 26 Betriebe, die eine Gesamtzufriedenheit von mindestens 90 Prozent im MICEadvisor erreichen konnten. In dieser einzigartigen MICE-Bewertungsplattform von Tagen in Österreich fließt das Feedback von Auftraggebern, Trainern und Seminarveranstaltern ein. Alleine im vergangenen Jahr wurden 21.500 Feedbackbögen mit je 27 Fragen erfasst. In 90 Prozent aller Fälle, nämlich genau 522.450-mal, lautete das Urteil „Sehr gut“.

Den Titel des besten Seminarhotels Österreichs und damit das Goldene Flipchart dürfen sich dieses Jahr mit einer Gesamtzufriedenheit von 99,67 Prozent gleich drei Betriebe teilen:

Hotel-Restaurant Ammerhauser in Anthering (Salzburg)

Retter Seminar Hotel Bio Restaurant in Pöllauberg (Steiermark)

Mondi Resort am Grundlsee (Steiermark)

Die Erstplatzierten je Bundesland

Kärnten: Hotel Karnerhof, 99,50%, Egg am Faaker See

Niederösterreich: Seminar- & Eventhotel Krainerhütte, 99,00%, Baden

Oberösterreich: Villa Sonnwend Nationalpark Lodge, 99,33%, Roßleithen

Salzburg: Hotel-Restaurant Ammerhauser, 99,67%, Anthering

Steiermark ex aequo: Retter Seminar Hotel Bio Restauran, 99,67% Pöllauberg Mondi Resort am Grundlsee, 99,67%, Grundlsee

Tirol: Sattlerwirt Hotel/Wirtshaus/Seminar, 99,17%, Ebbs bei Kufstein

Wien: Hotel Kaiserhof Wien, 99,00%, Wien

Steigende Qualitätsanforderungen an die Seminar- und Tagungsbranche

In Zukunft werden Unternehmen noch stärker auf hochprofessionelle Veranstaltungsorte zurückgreifen, um mit Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gute Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Die Seminar- und Tagungsbranche begegnet den steigenden Qualitätsanforderungen mit Investitionen in Ausstattung und Service. Beratung und Begleitung bei den Optimierungspotenzialen bietet Tagen in Österreich mit der Flipchart-Klassifizierung, mit dem MICEadvisor sowie maßgeschneiderten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Für Auftraggeber und Organisatoren sind diese Tools zudem eine wertvolle Buchungs- und Entscheidungsgrundlage.

Informativ zusammengefasst werden alle Ergebnisse in der Printausgabe von Tagen in Österreich 2020, dem Wegweiser durch die österreichische Seminarhotellerie und Kongress-Landschaft. Dieser erscheint bereits zum 30. Mal. Ebenfalls zu finden sind die Informationen unter www.tagen.at. Die Website wird von jährlich 420.000 Fachbesuchern genutzt.



Tagen in Österreich, 240 Seiten, Schutzgebühr € 10, Auflage 4.000 Stück

