Mit dem ORF durch den Advent: „Licht ins Dunkel“, Tradition, Brauchtum, musikalische Highlights und Publikumslieblinge

Ab 30. November in ORF 1, ORF 2 und 3sat

Wien (OTS) - Beginnend mit dem ersten Adventwochenende – am 30. November und 1. Dezember 2019 – startet der ORF sein Adventprogramm:

Besinnliche Fernsehstunden erwarten das Publikum von ORF 1, ORF 2 und 3sat, wenn u. a. die Auftaktsendung und der große Aktionstag für die diesjährige „Licht ins Dunkel“-Aktion, „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“, „Magische Weihnachten“ und „Schmeckt perfekt“-Ausgaben mit köstlichen Rezepten für die Feiertage sowie Ausflüge zu Adventmärkten auf dem Programm stehen. Für Unterhaltung sorgen Klassiker wie „Single Bells“ und die ORF-Premiere „CopStories: Stille Nacht“, den jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauern verkürzt täglich „Schneewelt – Eine Weihnachtsgeschichte“ das Warten aufs Christkind.

Mit „Licht ins Dunkel“ durch den Advent, Auszeichnung für „Lebensretter – Österreichs Heldinnen und Helden“

„Licht ins Dunkel“ wird zum 47. Mal vom ORF durchgeführt. Neue Markenbotschafter der Aktion sind Barbara Stöckl und Peter Resetarits, die die Kampagne durch die Adventzeit begleiten und die „Licht ins Dunkel“-Auftaktsendung am 1. Dezember sowie die Weihnachtssendung am 24. Dezember präsentieren. Beide sind auch Testimonials im neuen „Licht ins Dunkel“-Imagespot, der unter dem Motto „Den Menschen sehen“ seit Anfang November im ORF on Air ist. „Licht ins Dunkel – Der Auftakt“, die 55-minütige Live-Show am 1. Dezember um 16.00 Uhr in ORF 2, läutet den Start der Traditionskampagne im ORF-Fernsehen ein. Der Schirmherr der Aktion, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wird live zu Gast sein. Einer der feierlichen Höhepunkte ist die Ankunft des Friedenslichtes aus Bethlehem. Am 2. Dezember findet ein „Aktionstag für ,Licht ins Dunkel‘“ in allen Medien und Landesstudios des ORF statt. Im Hauptabendprogramm von ORF 2 präsentiert Armin Assinger die „Promi-Millionenshow für ,Licht ins Dunkel‘“ mit Wolf Bachofner, Thommy Ten & Amelie van Tass, Marc Janko und Sonja Weissensteiner als Rateteam für den guten Zweck. Am 15. Dezember kommen im Rahmen von „Sport am Sonntag für ‚Licht ins Dunkel‘“ um 18.00 Uhr in ORF 1 wieder zahlreiche Exponate, die man für Geld nicht kaufen kann, zur Versteigerung – zugunsten der Aktion.

Helfen steht auch im Mittelpunkt der Gala „Lebensretter – Österreichs Heldinnen und Helden“ am 9. Dezember um 21.10 Uhr in ORF 2: Pro Bundesland werden die spektakulärsten und berührendsten Rettungsaktionen von engagierten Frauen und Männern aus ganz Österreich präsentiert.

Mit ORF 1 und ORF 2 durch den Advent

Den Auftakt zum ORF-Adventprogramm macht am ersten Adventwochenende, am 30. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“: Zur großen Show erwartet Florian Silbereisen zahlreiche Gäste wie die Kelly Family, Semino Rossi, Roland Kaiser, Maite Kelly, Matthias Reim u. v. m. Ein feierlicher Höhepunkt ist das Eintreffen des Friedenslichts aus Bethlehem.

Von 1. bis 24. Dezember verkürzt „Schneewelt – Eine Weihnachtsgeschichte“ täglich um ca. 7.30 Uhr in ORF 1 das Warten auf das Christkind. Bei „Hallo okidoki“ hat Kater Kurt wieder jede Menge verrückter Ideen für Christina Karnicnik und Robert Steiner und auch bei „Servus Kasperl“ gibt es in der Adventzeit ein Wiedersehen mit vielen weihnachtlichen Abenteuern.

Am ersten Adventsonntag, am 1. Dezember, widmet „Magische Weihnachten“ um 14.40 Uhr in ORF 2 die Ausgabe „Traditionsgebäck zu den Weihnachtsfeiertagen“ der Herstellung von Schnürkrapfen oder Schneeballen. Danach zeigt „Natur im Garten“ um 15.05 Uhr in einem Jahresrückblick die Vielfalt österreichischer Gartenschätze. Außerdem bastelt Kreativ-Gestalterin Sophie Palme eine festliche Tischdekoration aus gesammelten Fichtenzapfen. „Erlebnis Österreich“ besucht um 15.30 Uhr „Adventmärkte in Kärnten“ und macht sich auf die Suche nach dem Weihnachtsengel.

In „Schmeckt perfekt“ verrät Eveline Wild vom 2. bis 6. Dezember täglich um 14.00 Uhr in ORF 2 herrliche Rezepte für die Weihnachtsbäckerei. Der Bogen spannt sich von Weihnachtssternen über Lebkuchen-Weihnachtsmänner bis zu Kokoskuppeln. Außerdem tischt das „Schmeckt perfekt“-Küchenteam feierlich auf: So gibt es unter anderem von Richard Rauch einen „Festtagsbraten vom Schweinsfilet mit Kräuterbiskuit und Romanesco“ (11. Dezember), von Andreas Döllerer „Kalbsstelze mit Trüffel und Erdäpfel-Nussbutter-Püree“ (12. Dezember) und von Milena Broger „Tannentarte mit Heidelbeermus“ (10. Dezember).

Zu Mariä Empfängnis am 8. Dezember um 13.05 Uhr in ORF 2 ist „Stefan Haas – Ein Koch für alle Jahreszeiten“ zu Gast bei Daniel Zinnobler in Bad Aussee, „Advent in Vorarlberg“ bringt um 17.05 Uhr eine besinnliche Reise hoch hinaus bis zum Lünersee und um 18.05 Uhr macht „Aufgetischt“ Station in Klagenfurt. Danach steht um 19.52 Uhr Maria Happel im Mittelpunkt einer „FeierAbend“-Ausgabe mit dem Titel „Kinderglaube und Widerstand“.

Am 14. Dezember gibt es um 22.00 Uhr in ORF 2 ein Wiedersehen mit „Helene Fischer – Weihnachten“, dem großen Konzert mit Advent- und Weihnachtsliedern aus der Wiener Hofburg. Ihre Gäste und Partner sind u. a. das Royal Philharmonic Orchestra aus London, die Wiener Sängerknaben sowie Plácido Domingo, Ricky Martin und Xavier Naidoo. Zuvor berichtet ein „Österreich-Bild aus dem Landesstudio Kärnten“ mit dem Titel „Auf Weihnacht’n zua!“ um 18.25 Uhr über Brauchtum und Mythen in Kärnten.

Ein Klassiker, der in der Adventzeit nicht fehlen darf, ist Xaver Schwarzenbergers kultige Weihnachtssatire „Single Bells“: Am 16. Dezember um 20.15 Uhr sind Mona Seefried, Erwin Steinhauer, Martina Gedeck, Gregor Bloéb, Johanna von Koczian und viele andere Publikumslieblinge wieder im ganz normalen Weihnachtswahnsinn. Teil 2 „O Palmenbaum“ folgt am 23. Dezember.

„Stille Nacht“ heißt es am 17. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 1, wenn „CopStories“ in Spielfilmlänge erzählt werden: Von der titelgebenden „Stillen Nacht“ fehlt in Ottakring in dieser ORF-Premiere allerdings selbst am Heiligen Abend jede Spur – denn der Weihnachtsmann hat das Christkind angeschossen.

Anlässlich des fünften Todestages von Udo Jürgens steht am 21. Dezember um 0.05 Uhr in ORF 2 „Es werde Licht – Meine Winter- und Weihnachtslieder“ auf dem Programm: Der Entertainer präsentiert darin seine Lieder zur Weihnachtszeit unterstützt von Kindern der Musikschule Lech.

Im Advent widmen sich auch die Sendungen „Studio 2“ und „Guten Morgen Österreich“ der stillsten Zeit im Jahr – und sorgen mit Weihnachtsbräuchen, Besuchen auf Christkindl- und Adventmärkten, Deko-Trends und zahlreichen Tipps rund um die Feiertage für Einstimmung auf das große Fest.

Mit 3sat durch den Advent

Mit adventlichem Brauchtum sorgt auch 3sat für vorweihnachtliche Stimmung: Am 1. Dezember dokumentiert „Eine Krippe fürs Museum“ um 13.05 Uhr die Arbeit von 20 Krippenvereinen aus ganz Vorarlberg, die unterschiedliche Krippen für das „vorarlberg museum“ gebaut haben. „Magische Weihnachten im Marchfeld“ begleitet am 8. Dezember um 13.05 Uhr die Menschen in Marchegg, Eckartsau und Schloss Hof bei ihren ganz persönlichen Weihnachtsvorbereitungen. Eine musikalisch besinnliche Reise durch Vorarlberg im Advent führt am 14. Dezember um 10.00 Uhr zum 2.000 Meter hoch gelegenen „9 Plätze – 9 Schätze“-Sieger Lünersee im Brandnertal, nach Stuben und nach Alberschwende. „Magische Weihnachten“ präsentieren am 15. Dezember um 13.10 Uhr „Tiroler Winterspaziergänge“, bei denen sich auch die Einkehr zum „Krippele schauen“ lohnt. Am 19. Dezember besucht 3sat um 10.15 Uhr „Adventmärkte in Kärnten – Auf der Suche nach dem Weihnachtsengerl“ und begibt sich um 10.40 Uhr in „Lebkuchenreisen“ auf eine kulinarische Spurensuche quer durch Europa.

