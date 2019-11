Samariterbund: Schnelle Hilfe für Albaniens Erdbebenopfer

Spenden-Konto „Erdbeben Albanien": IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

Wien (OTS) - Tote, Verletzte und massive Sachschäden brachte das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten in Albanien. Heute am frühen Morgen wurde die Westküste des Balkanstaats erschüttert. Das Epizentrum lag nach albanischen Angaben zehn Kilometer nördlich der Küstenstadt Durres und 34 Kilometer nordwestlich von Tirana in zehn Kilometer Tiefe im Adriatischen Meer. Das Institut für Geowissenschaften in Tirana und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam geben die Stärke des Bebens mit 6,3 an, die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,4. Die Sicherheitskräfte begannen jetzt mit der Suche nach Opfern, die unter den Trümmern von eingestürzten Gebäuden vermutet werden.

+++++

„Der Samariterbund leistet nicht nur Katastrophenhilfe, sondern auch Humanitäre Hilfe sowie Entwicklungszusammenarbeit und bittet jetzt aktuell um Spenden, um den vom Erdbeben in Albanien betroffenen Menschen schnell und unbürokratisch helfen zu können“, sagt Samariterbund- Bundeseinsatzleiter Wolfgang Krenn.



Spenden-Konto Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

„Erdbeben Albanien“

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144 (BIC: BKAUATWW)

+++++

Bereits im September 2019 bebte in Albanien die Erde. Die Erdbeben-Serie hatte die Stärken 5,8 und 4,4 und war auch in den Nachbarländern Montenegro und Nordmazedonien sowie in Süditalien zu spüren. Damals gab es rund 100 Verletzte und Sachschäden. Das heutige Beben war deutlich stärker und sorgte für massivere Schäden, mehr Verletzte – und leider auch Tote.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Georg Biron

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

01 89 145-376 oder 0664/46 000 23

georg.biron @ samariterbund.net

www.samariterbund.net.at