Starke Präsenz von österreichischen Firmen beim Europäischen Aluminium Kongress 2019

WKÖ-FV-Geschäftsführer Stiftner: Die erfolgreiche Kooperation und die hohe österreichische Teilnahme zeigt Stärke der heimischen Aluminiumbranche

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal findet der European Aluminium Congress, organisiert durch den Gesamtverband der deutschen Aluminiumindustrie (GDA), in Kooperation mit dem Fachverband NE-Metallindustrie in der WKÖ, EUMICON und dem Schweizer Aluminiumverband „alu.ch“ in Düsseldorf statt. Nationale und internationale Vertreter aus der Aluminiumbranche, der Politik und von Forschungseinrichtungen beleuchten das diesjährige Leitthema „Aluminium & Mobility“ aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Fokus liegt dabei auf Trends wie der E-Mobilität, die durch gesetzlichen Vorgaben zur Reduzierung von CO2 im Transportsektor an Bedeutung gewinnt. „Die österreichische Aluminiumindustrie hat schon sehr früh auf E-Mobility gesetzt. Neue Aluminiummateriallösungen dienen dazu, die Reichweite von E-Fahrzeugen deutlich zu erhöhen und CO2-Emissionen von konventionellen Autos zu reduzieren“, so Roman Stiftner, Geschäftsführer des Fachverbandes NE-Metallindustrie und EUMICON Generalsekretär.

Der alle zwei Jahre stattfindende Fachkongress ist für österreichische Unternehmen ein Fixtermin. Mit Unternehmen wie AMAG, HAI, Neuman Aluminium, Thöni, MAGNA, Ebener Industrieofenbau und dem Leichtkompetenzzentrum LKR Ranshofen ist Österreich stark vertreten. „Der Kongress gilt als Treffpunkt des Jahres für die Hersteller und Verwender von Aluminiumerzeugnissen sowie der Automobilindustrie. Die hohe Repräsentanz von österreichischen Top-Firmen zeigt, dass der österreichische Aluminiumsektor im internationalen Wettbewerb mit seiner Qualität überzeugen kann“, so Stiftner. (PWK564/PM)

