BearingPoint RegTech geht mit einer internationalen "Meldewesenfabrik" an den Markt

Frankfurt am Main (ots) - Angebot ermöglicht grenzübergreifende Realisierung von Skaleneffekten

- Langfristig Kosteneinsparungen für beteiligte Banken von bis zu

50 Prozent möglich

- Banken können Meldewesenprozesse effizienter gestalten und sich

auf ihr Kerngeschäft konzentrieren

- Betrieb der "RegTech Factory" startet unmittelbar

BearingPoint RegTech, ein international führender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory and Risk Technology (RegTech/RiskTech), hat heute seine Pläne für den Aufbau eines neuen Serviceangebots vorgestellt. Ziel ist es, über eine digitale, vollintegrierte und automatisierte "Meldewesenfabrik" erhebliche Skaleneffekte für beteiligte Banken und Finanzdienstleister zu realisieren. Die innovative Lösung mit dem Namen "RegTech Factory" soll ab sofort in Betrieb gehen. Abhängig von der Institutsgröße und der individuellen Architektur werden für die einzelne Bank in den relevanten Bereichen Kosteneinsparungen von bis zu 50 Prozent möglich. Gespräche mit interessierten Kunden laufen bereits. BearingPoint RegTech geht davon aus, dass binnen fünf Jahren mehr als die Hälfte aller europäischen Banken ihr Meldewesen an externe Dienstleister auslagern werden.

"Unser Finanzsystem ist heute deutlich sicherer als vor der Finanzkrise, aber die damit verbundenen Regulierungskosten für Banken sind enorm", sagt Jürgen Lux, CEO, BearingPoint RegTech. "Niedrigzinsumfeld, Digitalisierung und neue Wettbewerber üben massiven Druck auf die Erträge der Branche aus. Gleichzeitig sehen sich Finanzdienstleister mit weiter steigenden Anforderungen der Aufseher in Europa konfrontiert. Die Banken müssen über ihren Schatten springen und über ganz neue Kooperations- bzw. Industrialisierungsmodelle nachdenken. Standardisierung, Industrialisierung und Automatisierung sind naheliegend, um grenzübergreifend Skaleneffekte zu nutzen. Mit der RegTech Factory beschreiten wir einen neuen Weg in Europa und erweitern die Handlungsspielräume für Banken signifikant. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Regulatoren und Aufsichtsbehörden in ganz Europa tragen wir zudem dazu bei, die Effizienz des Meldewesens zu erhöhen und die Qualität der Daten und

Prozesse für die Aufsicht zu verbessern."

Keine Manufaktur - sondern eine hocheffiziente "Fabrik" für Banken

BearingPoint RegTech ist schon heute ein führender Anbieter von Dienstleistungen für das aufsichtsrechtliche Meldewesen in der DACH-Region und betreut seit 15 Jahren Banken, Versicherer und Asset Manager, die diesen erfolgskritischen Bereich als sogenannten "Managed Service" ausgelagert haben. Aktuell verfügt das Unternehmen über rund 70 Kunden in diesem Bereich. Durch Managed Service lassen sich bis zu einem gewissen Grad Kosteneffizienzen heben. Weitreichendere Möglichkeiten bieten umfassendere Lösungen wie in Österreich. Hier hatte BearingPoint RegTech bereits ab 2013 die technische Plattform für die Austrian Reporting Services GmbH (AuRep) entwickelt. Die AuRep ist ein Gemeinschaftsunternehmen österreichischer Banken und deckt heute rund 90 Prozent des österreichischen Bankenmarktes ab. Die Erfahrungen aus diesem Projekt, das heute in vielen Ländern als Vorreiter innovativer Ansätze im Meldewesen gilt, sind in die Entwicklung der RegTech Factory

eingeflossen.

Bei der RegTech Factory geht es aber um weit mehr als reine potentielle Kostenersparnis beziehungsweise die Realisierung zusätzlicher Effekte gegenüber dem bisherigen Managed-Service-Modell. Durch den Aufbau einer automatisierten "Fabrik" mit standardisierten Prozessen kann die Qualität des Meldewesens branchenweit deutlich gesteigert werden - wovon die Aufsicht aber auch das beaufsichtigte Institut wesentlich profitieren können. Zudem wird ein wesentlicher Beitrag zu Harmonisierung und Transparenz geleistet. Generell gilt: Als Folge der Auslagerung können sich die Banken auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. BearingPoint RegTech übernimmt dabei nicht nur Entwicklung und Implementierung der Software, sondern auch deren Betrieb.

"Mit der RegTech Factory setzen wir faktisch einen neuen Marktstandard", ergänzt Dr. Maciej Piechocki, für Regulierungsthemen zuständiges Mitglied des BearingPoint RegTech Management Boards. "Finanzinstitute können dabei in besonderem Maße von unserer umfassenden Erfahrung im Regulierungsbereich sowie von unserer engen Zusammenarbeit mit Aufsehern und Regulierern in Europa profitieren. Unser Ziel ist es, dass die RegTech Factory nicht nur die Erwartungen der berichtenden Häuser, sondern auch der Aufsicht nachhaltig erfüllt, denn wir wollen mit unseren Lösungen zur Finanzstabilität weltweit beitragen."

Aufgeschlossenheit der Banken gegenüber innovativen Lösungen wächst

Mehr als ein Jahrzehnt nach Ausbruch der weltweiten Finanzkrise haben umfangreiche Regulierungsmaßnahmen die Branche weltweit deutlich sicherer gemacht. Gleichzeitig aber erhöhten sich die Regulierungskosten für Banken und Finanzdienstleister signifikant. Laut einer Studie, die BearingPoint RegTech gemeinsam mit Chartis Research durchgeführt hat, belaufen sich die branchenweiten Regulierungskosten für entsprechende Technologie und ihren Betrieb auf etwa 70 Milliarden US-Dollar

(exklusive Personalkosten).

Doch auch wenn die wesentlichen Regulierungsinitiativen der Aufseher mittlerweile weitgehend abgeschlossen sind, dürfte der Druck auf die Branche weiter steigen. Denn in den vergangenen Jahren wurde die Aufsicht in hohem Maße industrialisiert und professionalisiert. Es wurde massiv in Technik und Personal investiert. In der Folge nehmen auch die Anforderungen der Aufseher an einzelne Banken im Tagesgeschäft stetig zu. Vor diesem Hintergrund sind die Banken zunehmend bereit, zu reagieren und innovative Lösungen finden. Neben den stetig steigenden Anforderungen der Aufsicht wirken dabei auch andere Faktoren wie beispielsweise die angespannte wirtschaftliche Lage der Branche als Treiber. So führt das Niedrigzinsumfeld branchenweit zu sinkenden Erträgen. Hinzu kommt umfangreicher Investitionsbedarf angesichts der digitalen Transformation sowie notwendiger Investitionen in IT.

RegTech Convention thematisiert Transformation der Branche

Auf der RegTech Convention von BearingPoint kommen am 26. und 27. November 2019 mehr als 800 Vertreter von Banken, Versicherungen und Aufsichtsbehörden aus 40 Ländern zusammen, um über aktuelle Herausforderungen von Regulierung und Technologie im Finanzsektor zu diskutieren. Die 26. Auflage der in Frankfurt stattfindenden Konferenz steht unter dem Motto "Transformation & Agility". Neben den hochkarätig besetzten Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Panels und Workshops, werden der Transformationsprozess der Finanzbranche und die damit einhergehenden Chancen und Risiken daraus diskutiert.

