20. Bezirk: Fleischer singen im Amtshaus Brigittaplatz

Wien (OTS/RK) - Die nächste vom Bezirk unterstützte Veranstaltung des Kultur-Vereins „Kulturforum Brigittenau“ ist ein Chorabend am Donnerstag, 28. November. Schauplatz des Konzertes ist der Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10). Um 19.00 Uhr fängt der Ohrenschmaus mit dem Titel „Adventkonzert in der Brigittenau“ an. Der stimmgewaltige „Männergesangverein der Wiener Fleischer“ (Leitung: Johann Wolfgang Salomon) sowie das Ensemble „Golden Stimberg Ladies“ (Leiter: Thomas Augustin Frank) unterhalten das Publikum mit teils beschwingten und mit teils anrührenden Klängen. Regina Klemm umrahmt den Liedgesang mit Rezitationen. Der Eintritt ist frei. Über alle geförderten Kultur-Aktivitäten im 20. Bezirk informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 4000/20 110 und E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse