Neuer Parkplatz in Pernegg seiner Bestimmung übergeben

Kosten von 38.000 Euro trägt die Marktgemeinde

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Arztordination der Allgemeinmedizinerin Dr. Bettina Brtna ist von der Bevölkerung der Marktgemeinde Pernegg und auch von Patienten der umliegenden Gemeinden stark frequentiert. Da auf dem im Ortszentrum von Pernegg befindlichen Parkplatz oftmals nicht ausreichend Abstellmöglichkeiten vorhanden waren und Patienten ihre Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe der Ordination entlang der Landesstraße L 42 parkten, kam es in der Vergangenheit zu Verkehrsbehinderungen und zu einigen durchaus gefährlichen Verkehrssituationen. Aus diesem Grund hat sich die Marktgemeinde Pernegg entschlossen, gegenüber der Ordination neun zusätzliche Parkplätze zu schaffen. Die neuen Parkplätze wurden in den vergangenen vier Wochen mit Kosten von rund 38.000 Euro errichtet und kürzlich von Landesrat Ludwig Schleritzko offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die Investitionen werden von der Marktgemeinde Pernegg getragen.

Die Erd- und Asphaltierungsarbeiten erfolgten auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern. Auch wurden rund 70 Laufmeter Randsteine neu versetzt, der Kanal verlegt und die Entwässerung adaptiert. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Horn und Baufirmen aus der Region durch.

