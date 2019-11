Leseabend mit Dietmar Grieser im Bezirksmuseum 16

Wien (OTS/RK) - Der Schriftsteller und Wahlwiener Dietmar Grieser präsentiert am Donnerstag, 28. November, ab 18.30 Uhr, in den Räumen des Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Eingang: Amtshaus-Rückseite) sein jüngstes Buch mit dem Titel „Wien – Wahlheimat der Genies“. In dem Band schreibt der Autor über verschiedene Persönlichkeiten aus Vergangenheit und Gegenwart, die in der Wienerstadt beruflich Erfolg hatten und ihr privates Glück fanden. Grieser liest Texte aus seinem Werk und gibt hernach Autogramme. Der Eintritt zu dem vergnüglichen Rezitationsabend ist gratis. Spenden für das Museum lehnen die ehrenamtlich aktiven Bezirkshistoriker (Museumsleitung: Jochen Müller) nicht ab. Auskunft: Telefon 0680/143 28 95 und E-Mail bm1160@bezirksmuseum.at.

Die sowohl unterhaltsame als auch aufschlussreiche Publikation „Wien – Wahlheimat der Genies“ wurde im Verlagshaus „Amalthea Signum“ veröffentlicht. Das Buch (ISBN-13: 978-3-99050-157-3) ist im Fachhandel zum wohlfeilen Preis von 25 Euro erhältlich. Infos im Internet: https://amalthea.at/autor/grieser-dietmar/.

Allgemeine Informationen:

Autor Dietmar Grieser (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Dietmar_Grieser

Bezirksmuseum Ottakring: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 16. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

