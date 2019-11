Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Den niederösterreichischen Gemeinden und Gemeindeverbänden wurden aus den Mitteln der Bedarfszuweisungen insgesamt 2.545.728 Euro als Bedarfszuweisungen III für energiesparende Maßnahmen bewilligt.

Für die Anschaffung eines Isotopenmassenspektrometers und der dazugehörenden Peripheriegeräte am Isotopenlabor der Universität für Bodenkultur am Standort Tulln, welches am Institut für Bodenforschung angesiedelt ist, wurde ein Finanzierungsbeitrag des Landes Niederösterreich in der Höhe von bis zu 360.000 Euro beschlossen.

Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs soll eine Bike-and-Ride-Anlage beim Bahnhof Gramatneusiedl mit in Summe ca. 112 überdachten Fahrradabstellplätzen von der ÖBB-Infrastruktur AG geplant und errichtet werden. Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, die Errichtung dieser Bike-and-Ride-Anlage beim Bahnhof Gramatneusiedl im Ausmaß von 107.100 Euro (das sind 45 Prozent der Gesamtkosten) zu fördern.

Weiter soll zur Förderung des öffentlichen Verkehrs die Park-and-Ride-Anlage bei der Haltestelle Obersdorf um ca. 110 zusätzliche PKW-Stellplätze und um ca. 64 zusätzlich überdachte Zweiradstellplätze von den ÖBB erweitert werden. Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, die Erweiterung der Park-and-Ride-Anlage bei der Haltestelle Obersdorf im Ausmaß von 329.000 Euro (das sind 35 Prozent der Gesamtkosten) zu fördern.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse