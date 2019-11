Erdbeben in Albanien – Rotes Kreuz hilft

Wien (OTS) - Nach dem schweren Erbeben in Albanien unterstützen freiwillige und hauptberufliche Helfer des Albanischen Roten Kreuzes die Rettungsarbeiten. Der Fokus der Rotkreuz-Mitarbeiter liegt auf der Versorgung der betroffenen Menschen und der psychosozialen Betreuung. Auch das Büro des Albanischen Roten Kreuzes in Tirana wurde vom Erdbeben beschädigt.

„Wir sind über unser internationales Netzwerk mit den Kollegen in Albanien in Kontakt und haben bereits unsere Hilfe angeboten“, sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Wir können Hilfsgüter liefern und – wenn notwendig – sauberes Trinkwasser produzieren und die Hilfe des albanischen Roten Kreuzes finanziell unterstützen.“ Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst in den kommenden Stunden und Tagen klar werden. Dann wird sich zeigen, welche Hilfe aus Österreich angefordert wird.

Das Rote Kreuz ersucht um Spenden:

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

Kennwort: Erdbeben Albanien

Online: https://participate.roteskreuz.at/albanien/

