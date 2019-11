21. Bezirk: Musik-Einstimmung auf die Weihnachtszeit

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert am Sonntag, 1. Dezember, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ein vorweihnachtliches Konzert. Der Abend trägt den Titel „Musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit“. Werke von Tondichtern wie Brahms, Reger und Webber, Spirituals sowie althergebrachte Weihnachtslieder ertönen ab 18.00 Uhr. Susanne Öller (Mezzosopran) und Manfred Hohenberger (Pianist) erfreuen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Felix Brachetka und Georg Silber wirken als „Gast-Künstler“ mit. Die Besucherinnen und Besucher sollen einheitliche „Eintrittsspenden“ (12 Euro) entrichten. Nähere Informationen plus Anmeldungen zum Konzert mit dem Motto „Love Changes Everything“: Telefon 271 96 24. E-Mails an den Beethoven-Verein: office@beethoven-gedenkstaette.at.

Ferdinand Lesmeister ist der ehrenamtliche Leiter des Museums. Der Bezirkshistoriker koordiniert den musealen Kultur-Kalender und erteilt Auskünfte dazu: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin und Stimmcoach Susanne Öller: www.stimmcoaching-wien.at/

Pianist Manfred Hohenberger: www.manfredhohenberger.com/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Kulturelle Initiativen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse