Andreas Prödiger verlässt nach knapp 4 Jahren Forstinger

Mitte 2020 wartet nahe seinem Lebensmittelpunkt Linz eine neue Herausforderung.

Traismauer (OTS) - Forstinger Österreich informiert über eine Veränderung in der Geschäftsführung: Co-Geschäftsführer Andreas Prödiger hat sich entschieden, eine neue Herausforderung nahe seinem Lebensmittelpunkt in Linz anzunehmen und übergibt seine Agenden in den nächsten Tagen an Herrn Thomas Körpert.

Dazu der neue Mehrheitseigentümer Walter Karger: „FORSTINGER hat in den letzten Jahren sehr turbulente Zeiten durchlaufen. Herr Andreas Prödiger hat das Unternehmen in dieser schwierigen Phase sehr gut geleitet und sich maßgeblich für den Fortbestand eingesetzt. Für sein vorbildliches Engagement möchte ich mich ganz herzlich bedanken und wünsche ihm viel Erfolg für seinen weiteren beruflich und privaten Weg."

„Wir werden uns abstimmen, wie die Führung des Unternehmens neu organisiert werden soll. Durch den Abgang von Andreas Prödiger ist vor allem der Bereich Vertriebsleitung rasch zu verstärken", so FORSTINGER-Geschäftsführer Thomas Körpert.

ÜBER FORSTINGER:

FORSTINGER ist Österreichs größter Einzelhändler für Automobilzubehör, Zweirad und Zweiradzubehör. In 88 Filialen bietet FORSTINGER erstklassige Produkte und Services rund um die Mobilität. An das Filialnetz angeschlossen betreibt FORSTINGER zudem 86 freie Auto-Werkstätten. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erwirtschafteten rund 700 Mitarbeiter einen Umsatz von 112 Mio. EUR. Pro Jahr vertrauen über 3,5 Millionen loyale Kunden auf FORSTINGER.

