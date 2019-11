Über das Viertel Zwei hinaus: Value One expandiert in und um Wien

Ab 2020 entwickelt Value One 750 Wohneinheiten jährlich in Wien und im Wiener Umland. Liegenschaften für weitere Projekte gesucht.

Wien (OTS) - "Durch die Realisierung von vielseitigen und höchst innovativen Projekten innerhalb des Viertel Zwei haben wir viel Know-how aufgebaut, das wir jetzt im Großraum Wien auf neue Projekte anwenden wollen", beschreibt Walter Hammertinger, Geschäftsführer der Value One Development, die Situation. "Wir sehen einen großen Bedarf an Wohnraum in allen Preisklassen und durch die Verknappung des Baulandes in Wien werden der sogenannte Speckgürtel, aber auch verkehrsgünstige Lagen darüber hinaus, immer interessanter für die Entwicklung neuer Immobilien." Im Jahr 2020 wird Value One mit der Realisierung von rund 750 Wohneinheiten jährlich in und um Wien starten. "Konkret planen wir bereits ein Projekt in Wien, in der Engerthstraße im 20. Wiener Bezirk und wir erarbeiten gerade ein Konzept für einen Standort in einer niederösterreichischen", erklärt Hammertinger die aktuellen Projekte.

Nachhaltigkeit und Innovation

Für Value One steht fest, dass der Wiener Immobilienmarkt in den nächsten Jahren weiter wachsen wird und, dass die Herausforderungen des Klimawandels und der geänderte Nutzungsbedarf neue Konzepte am Immobilenmarkt notwendig machen. "Wir achten bei der Umsetzung unserer neuen Projekte besonders auf die Integration klimaschonender Heiz- und Kühltechniken wie Geothermie und die Aktivierung der Deckenbauteile durch Deckenkühlung und Fußbodenheizung um nur ein Beispiel zu nennen. So können wir den aktuellen Herausforderungen begegnen und gleichzeitig ein attraktives Angebot für den Markt entwickeln", sagt Walter Hammertinger zu den aktuellen Schwerpunkten bei der Projektentwicklung.

Weitere Akquise von Liegenschaften geplant

Die aktuellen Projekte stellen aber noch nicht das Ende der Entwicklungstätigkeit von Value One in und um Wien dar. "Durch das stetige Wachstum des Ballungsraumes sind wir auf der Suche nach weiteren attraktiven Liegenschaften in Wien und den anderen Länderhauptstädten", stellt Walter Hammertinger fest. Liegenschaften mit einer erzielbaren Wohnnutzfläche ab 5.000 m2 stehen besonders im Fokus von Value One.

Über Value One:

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadt-quartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 130 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 25.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von Milestone in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

