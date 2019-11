AVISO Austrian Standards: Zweite Jahrestagung für Baurecht und Baustandards

Der Community-Treff für die Baubranche am 5. Dezember 2019

Wien (OTS) - Austrian Standards und die Geschäftsstelle Bau der Wirtschaftskammer Österreich laden am 5. Dezember 2019 zur Jahrestagung für Baurecht und Baustandards. Das Motto der Fachkonferenz, die heuer bereits zum zweiten Mal im Rahmen des Dialogforum Bau Österreich, stattfindet: „Reality Check: Anwendung von Bauregeln | Baukosten | Haftungsfragen“.

Sicher, qualitativ hochwertig, langlebig, energieeffizient, umweltverträglich, barrierefrei und bei all dem leistbar – die Erwartungen an Gebäude werden immer vielfältiger und höher. Dazu kommt noch die Problematik sich überschneidender rechtlicher Kompetenzen was dazu führt, dass Planen und Bauen zu sehr aufwändigen Angelegenheiten geworden sind. Auftraggeber, Behörden und Stakeholder sprechen nicht immer dieselbe Sprache, und Regelungen passen in der Praxis oft nicht zusammen. „Verbesserungen können nicht am Reißbrett entstehen, sondern müssen von Fachleuten und Praktikern in einem strukturieren Austausch entwickelt werden. Ziel der zweiten Jahrestagung für Baurecht und Baustandards ist es deshalb, Probleme und Lösungsansätze gemeinsam konstruktiv zu diskutieren. Letztendlich geht es um das Ziel, Bauregeln zu verbessern und vor allem einfacher und klarer zu machen“, sagt Dipl.-Ing. Stefan Wagmeister, Deputy Director Standards Development bei Austrian Standards. Bei der Jahrestagung werden Fachleute aus Bauwirtschaft, Recht, Architektur, Ziviltechnik und Wissenschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung erwartet.

Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin ein. Insbesondere möchten wir Sie auf die Plenumsdiskussionen am Ende jedes Reality-Check hinweisen (siehe Programm), wo Sie ihre Fragen einbringen und im Anschluss mit den Fachleuten persönlich sprechen können. Anmeldung bitte bis 3. Dezember 2019 per E-Mail an: c.mayer @ austrian-standards.at.

Weitere Informationen unter: www.austrian-standards.at/jahrestagungbau

Datum: 05.12.2019, 09:30 - 17:45 Uhr

Ort: Austrian Standards

Heinestraße 38, 1020 Wien, Österreich

Url: http://www.austrian-standards.at/jahrestagungbau

