„Klartext“ am 27.11. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Der gläserne Staat und seine Widersacher“

Wien (OTS) - „Der gläserne Staat und seine Widersacher“ lautet das Thema von „Klartext“ im ORF-RadioKulturhaus am Mittwoch, den 27. November. Bei Klaus Webhofer diskutieren Walter Geyer, ehemaliger Leiter der 2009 gegründeten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, Julia Herrnböck von der Rechercheplattform „Dossier“ und Vorstand von „Reporter ohne Grenzen“ und Manfred Matzka, Spitzenbeamter und zuletzt Berater von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

Transparenz ist das beste Rezept gegen Korruption. Aber was, wenn ein antiquiertes Amtsgeheimnis die Verwaltung vor allzu neugierigen Blicken und Fragen schützt, wenn der Einfluss der Parteipolitik auf Postenbesetzungen evident scheint, wenn über der Parteienfinanzierung ein undurchdringlicher Schleier liegt und die genaue Verwendung der Gelder im Unklaren bleibt? Wer darf was wissen? Und warum? In den laufenden Regierungsverhandlungen soll es nun einen neuen Anlauf für ein Transparenz- und Antikorruptionspaket geben. Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer im „Klartext“ Walter Geyer, ehemaliger Leiter der 2009 gegründeten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, Julia Herrnböck von der Rechercheplattform „Dossier“ und Vorstand von „Reporter ohne Grenzen“ und Manfred Matzka, Spitzenbeamter und zuletzt Berater von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 27. November im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

