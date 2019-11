Digitalisierung für die Unfallversicherten dank neuer eHealth-Plattform

InterSystems erhält Zuschlag für die Kommunikationsplattform der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV) (FOTO)

Darmstadt (ots) - Medizinische Dokumente wie der ärztliche Entlassbrief werden trotz fortschreitender Digitalisierung oft noch papierbasiert erstellt und weitergeleitet. Die postalische Übermittlung von Dokumenten oder die Übermittlung von Dokumenten in unterschiedlichen Formaten verzögern die weitere Bearbeitung. Für den Versicherten sind eine beschleunigte digitale Verfügbarkeit der medizinischen Dokumente und der elektronische Zugriff auf Kostenträgerseite für eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung seines Falls von enormer Bedeutung.

Als Ergebnis einer europaweiten öffentlichen Ausschreibung wurde nun die interoperable Lösung HealthShare von InterSystems ausgewählt, um die "DGUV Affinity Domain" zu realisieren.

Im Rahmen des Projektes wird eine moderne, auf den Grundlagen internationaler Healthcare-IT(HIT)-Standards basierende Kommunikationsplattform aufgebaut, um die Übermittlung und Verarbeitung von Versicherten- und Patientendaten zwischen Unfallversicherungsträgern, Leistungserbringern und anderen Beteiligten abzubilden.

Ziel ist es, künftig zwischen Leistungserbringern (Krankenhäusern und Durchgangsärzten (D-Ärzten)) und Kostenträgern diverse strukturierte Dokumente auf einheitlichen, sicheren Transportwegen auszutauschen.

Hierbei werden zum einen der Austausch neuer Dokumententypen und -formate ermöglicht sowie mittelfristig bestehende Verfahren des Datenaustausches zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern (zum Beispiel DALE-UV) auf im Gesundheitswesen etablierte Kommunikationsstandards gehoben.

Zitat DGUV

"Wir werden sukzessive alle notwendigen Dokumentationen auf Basis internationaler Standards (HL7 CDA, HL7 FHIR etc.) neu gestalten. So leisten wir einen wichtigen Beitrag für die interoperable Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens." Dr. Edlyn Höller, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV

Zitat InterSystems

"Wir freuen uns sehr, diesen wegweisenden Ansatz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. mit unserer HealthShare-Lösung umsetzen zu dürfen. Dabei werden die Stärken unserer eHealth Suite dazu beitragen, die Digitalisierung der Prozesse der DGUV voranzutreiben. Unser klares Bekenntnis zur standardbasierten Interoperabilität und die damit einhergehende Implementierung von HL7, DICOM, IHE-Profilen und vielen weiteren Standards in unserer HealthShare-Produktfamilie bieten die Basis, auf der wir auch die inhaltliche Ausrichtung der 'DGUV Affinity Domain' ideal begleiten können."

Helene Lengler, Regional Managing Director, Northern Continental Europe & CIS, InterSystems

