Nachrichtenüberblick des ORF Oberösterreich ab 26.11. über die neue „ORF Oberösterreich-App“

Erfolgsstory bekommt neuen „Kanal“

Linz (OTS) - Das „ORF Oberösterreich-WhatsApp-Service“ muss Ende der Woche aus rechtlichen Gründen eingestellt werden. Die Kundinnen und Kunden des ORF bekommen die beliebten Nachrichtenüberblicke künftig quasi über einen neuen „Kanal“ - über die neue „ORF Oberösterreich-App“. Sie kann ab 26. November heruntergeladen werden.

Prinzipiell ändert sich für die Kundinnen und Kunden des ORF Oberösterreich nichts. Via Handy bekommen sie ab 07.30 Uhr den morgendlichen Nachrichtenüberblick und kurz nach 17.00 Uhr das Nachrichtenformat „Oberösterreich heute kompakt“ – mit den wichtigsten Nachrichten des Tages samt Wettervorschau – präsentiert von den Moderatorinnen und Moderatoren von „Oberösterreich heute“. Zu sehen ist diese Kurzsendung erstmals um 16.57 Uhr in ORF 2. Dazu kommen bei besonders wichtigen Neuigkeiten so genannte „Breaking-News“.

Weil der ORF die kompakten Nachrichten aus Oberösterreich aus rechtlichen Gründen ab Anfang Dezember nicht mehr via WhatsApp verschicken darf, gibt es ab morgen etwas Neues für die knapp 20.000 Kundinnen und Kunden, die diesen Service schon bisher genutzt haben und auch für alle, die ihn künftig nutzen wollen.

Die neue „ORF Oberösterreich-App“, die ab Dienstag 26. November heruntergeladen werden kann, und zwar entweder über ooe.ORF.at oder über den App-Store für iPhones oder über den Google-Play-Store für Android-Handys.

In der neuen „ORF Oberösterreich-App“ muss dann unter „Einstellungen“ nur noch „Benachrichtigungen“ aktiviert werden und los geht’s.

Der Service ist auch weiterhin gratis und bietet die wichtigsten Neuigkeiten aus Oberösterreich aus Chronik, Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur.

„Wir freuen uns sehr, den Kundinnen und Kunden des ORF Oberösterreich auch weiterhin unser erfolgreiches, Nachrichtenformat „Oberösterreich heute kompakt“ via Fernsehen und neuen Medien anbieten zu können. Speziell die Offensive in sozialen Medien ist ein wichtiger Service für jene, die die Nachrichten des ORF Oberösterreich gerne via Smartphone konsumieren“, so ORF Oberösterreich-Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer.

„Oberösterreich heute kompakt“

ab Dienstag 26. 11. 2019“ im TV und via neuer „ORF Oberösterreich-App“.

