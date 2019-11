Black Weekend Deals 2019 – 20 Prozent Online-Rabatt auf mySortimo.at

Sortimo International GmbH - Black Weekend Deals 2019 für Online-Kunden vom 29. November bis 01. Dezember 2019

Linz, (OTS) - Im Rahmen der Black Weekend Deals 2019 profitieren Online-Kunden der Sortimo International GmbH vom 29. November bis 01. Dezember 2019 von 20 Prozent Rabatt* auf mySortimo.at.

Am Black Weekend 2019 profitieren Sortimo Kunden von satten Online-Rabatten auf der Plattform mySortimo. Zuzüglich zum Online-Preisvorteil gewährt der Marktführer für Fahrzeugeinrichtungen und intelligente Mobilitätslösungen 20 Prozent auf viele Produkt- und Services auf mySortimo.at.

Auf mySortimo finden Handwerker, Servicetechniker und Flottenkunden alles, was den beruflichen Alltag einfacher und produktiver macht. Egal ob Fahrzeugeinrichtung, Fahrzeugbeklebung oder individuelle Arbeitsplatzorganisation – rund um die Uhr und an nur einer Anlaufstelle bietet die Online-Plattform Handwerkern aller Branchen die Möglichkeit, sich ihr Nutzfahrzeug den gewerkspezifischen Anforderungen entsprechend zu gestalten. So wird das Nutzfahrzeug zur perfekt organisierten rollenden Werkstatt, die nicht nur die Produktivität steigert, sondern auch beim Kunden einen professionellen Eindruck garantiert. www.mysortimo.at

