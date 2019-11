6. Bezirk: „Balboa, Baby!“ am 28.11. im Phonomuseum

Wien (OTS/RK) - „Swing‘ die Schellacks!“ lautet das Motto eines flotten Musik- und Tanzabends am Donnerstag, 28. November, im „Wiener Phonomuseum“ (6., Mollardgasse 8, 2. Stock). Um 18.30 Uhr geht diese Veranstaltung des Teams „Balboa, Baby!“ (Verein für Gesellschaftstanz und künstlerische Darbietung) los. „Hot Jazz zum Lauschen und Tanzen“, präsentiert von Sandra Hartbach und Axel Schwarz, steht auf dem nostalgischen Programm. Balboa ist ein Swing-Tanz aus den 30ern. Zu hören sind Lieder aus der Zeit von 1917 bis 1958. Hartbach und Schwarz erzählen über die Swing-Ära und erinnern an vormals berühmte Künstler. Die Gäste nehmen an einer melodiösen Zeitreise teil, erleben tänzerische Einlagen von Könnern und dürfen selbst am Tanzparkett glänzen. Der Zutritt ist gratis, Spenden werden erbeten. Informationen: Telefon 581 11 59.

Das „Wiener Phonomuseum“ im 6. Bezirk in der Mollardgasse 8 wird durch die „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ unterstützt. Über die regulären Öffnungszeiten und wichtige Exponate in der vielfältigen Musikgeräte-Sammlung geben die ehrenamtlich tätigen Phono-Historiker gerne Auskünfte via E-Mail: phono@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Balboa, Baby!“ (Hartbach/Schwarz): https://balboa-baby.at/contact/

Wiener Phonomuseum (Sondermuseum): www.bezirksmuseum.at

Kultur-Veranstaltungen im 6. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/mariahilf/

