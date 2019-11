Höchstes kulinarisches Niveau auf den Bergen

“Almkulinarik by Richard Rauch”: Steirische Urlaubsregion Schladming-Dachstein und Starkoch setzen erfolgreiches Projekt auch im Winter auf 14 Hütten um

Schladming (OTS) - Hohe Kochkunst hoch oben am Berg - das erwartet im heurigen Winter die Gäste in der österreichischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein (www.schladming-dachstein.at). Hier hat der aus der deutschen TV-Kochsendung “Küchenschlacht” und aus der täglichen ORF Sendung „Schmeckt perfekt“ bekannte Richard Rauch ein neues außergewöhnliches Projekt gestartet. Unter dem Titel “Almkulinarik by Richard Rauch” wird auf 14 ausgewählten Hütten in der Region entlang der Skipisten, Langlaufloipen und Winterwanderwegen je ein speziell interpretiertes Gericht serviert. Rauch wurde erst kürzlich vom Restaurantführer “Gault Millau” mit einer vierten Haube ausgezeichnet >>



