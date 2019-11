Thermencheck.com Award Prämierung Pressekonferenz 2019

Moosburg (OTS) - Österreichs größtes Wellnessportal www.thermencheck.com - auch Herausgeber der WellCard www.wellcard.cc - mit seinen Geschäftsführern Herrn Mag. Michael Semmler und Herrn Thomas Semmler, laden Sie im Rahmen der Thermencheck.com Award Pressekonferenz herzlich zur offiziellen Prämierung der „Beliebtesten Therme 2019“ ein.

Es bleibt spannend bis zum Schluss, denn aus den 38 zur Wahl stehenden österreichischen Thermen werden die drei Sieger-Thermen 2019 und der Aufsteiger des Jahres 2019 gekürt. Neben der Prämierung der „Beliebtesten Therme 2019“, welche sich ein Jahr lang mit dem Titel schmücken darf, wird Fitness-Model & Social-Media-Star Stephanie Davis, mit über 1,1 Millionen Followern, anwesend sein und die Awards übergeben.

Die Award-Übergabe und Pressekonferenz findet am 04.12.2019 um 10:00 Uhr in der SKYBAR Graz statt. Die SKYBAR Graz befindet sich am Schlossberg 7 in 8010 Graz.

Mit Thermencheck.com Wellness entdecken

Bereits 2007 gegründet, hat sich Thermencheck.com mittlerweile als größtes deutschsprachiges Wellnessportal etabliert. Unter dem Leitsatz „Wellness entdecken“, finden Wellnessbegeisterte alles rund um die schönsten Thermen, Day Spa’s und Wellnesshotels für Urlaub, Erholung und Entspannung. Übersichtliche Infos, userfreundliche Filtermöglichkeiten und authentische Bewertungen machen Thermencheck.com zur ersten Anlaufstelle, wenn es um die Planung der nächsten Auszeit geht. Darüber hinaus bietet Thermencheck.com aktuelle Angebote sowie nützliche Tipps aus der großen, weiten Wellnesswelt. Bis bald, auf Thermencheck.com!

Die WellCard – einfach Wellness genießen oder schenken

Die WellCard ist Österreichs Marktführer bei Wellnessgutscheinen. Kunden schätzen die enorme Vielfalt und Flexibilität des Thermen- & Hotelgutscheins. Kein Wunder, mit mittlerweile über 500 Partnerbetrieben in neun Ländern, bietet die WellCard eine Fülle an Erholungsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Die WellCard ist in mehr als 30.000 Verkaufsstellen erhältlich (Interspar, Eurospar, Billa, Merkur, Bipa, DM, Trafiken u.v.m.). Darüber hinaus kann die WellCard auch bequem im Online-Shop (www.wellcard.cc) bestellt werden. Hier gibt es ansprechende Geschenkverpackungen sowie die Möglichkeit, die WellCard wieder aufzuladen und den einzigartigen 10% Auflade-Bonus zu genießen!

Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme in Graz freuen!

