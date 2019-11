Avant Premiere des Paramount Hotel Dubai

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Das Paramount Hotel Dubai bringt das Beste aus Hollywoods nachgiebigem Charme und Glamour in die Welt des Gastgewerbes und hat die Voraussetzungen für seine Avant Premiere geschaffen, bevor es im Januar 2020 zur Eröffnung den roten Teppich ausrollt. Das Hotel, das die erste Paramount-Immobilie der Region ist, heißt nun seine Gäste willkommen.

Die erste Paramount-Immobilie im Mittleren Osten ist nun eröffnet

"Wir freuen uns sehr, mit dem Paramount Hotel Dubai außergewöhnliche Standards im Gastgewerbe einzuführen", sagt Direktor Wael Soueid, der sicherstellt, dass die Avant Premiere des Hotels ganz oben auf dem 'Box Office Chart' steht. "Wir haben hart daran gearbeitet, die eindrucksvollsten Erfahrungen mit unserem Ensemble aus Executive Directors und Paramount Cast zu entwerfen, zu liefern und zu detaillieren."

Das von Paramount Pictures entwickelte Konzept, das zeitlose Hollywood-Eleganz zum Leben erweckt, verkörpert die Essenz des kalifornischen Lebensstils. Das Paramount Hotel Dubai im Business Bay kuratiert und leitet exquisites Design, gehobenen Service, hervorragende Unterhaltung und erstklassiges Essen.

Das mit Spannung erwartete Hotel verfügt über 823 Zimmer und Suiten, die in Gruppen von Szenen- und Bühnenzimmern, Premiere- und Paramount-Suiten sowie Themensuiten eingeteilt und durch Filme von Paramount Pictures inspiriert sind. Das Paramount Hotel ist ein wahrer Kassenschlager mit acht erlebnisorientierten Restaurantkonzepten, die unter der Leitung von Producer Culinary, Ezquiel Cardozo, ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis versprechen.

Eine Hommage an den historischen Zauber des Kinos ist The Paramount Screening Room, ein privates Kino, eine Zeitkapsel und eine Bühne für Live-Unterhaltung mit leichten Gourmet-Bissen und spritzigen Getränken.

Pacific Groove ist eine kalifornische Bar und ein Restaurant, das eine kulinarische Auswahl an brutzelnden gegrillten Meeresfrüchten, Steaks aus dem Holzofen, frischen Salaten und einer Raw Bar bietet. Flashback ist die verborgene Speakeasy-Bar & Lounge, die speziell gemixte Cocktails von geschickten Barkeepern in einer intimen Hollywood-Umgebung serviert, komplett mit bewegenden klassischen Postern und zwei privaten Räumen.

The Cheat ist ein außergewöhnlich einzigartiges Paramount-Schokoladenlabor; daneben gibt es ein täglich geöffnetes Restaurant, The Stage, ein Konditorei-Café und eine Bäckerei, The Craft Table, die Lobby-Lounge mit Café und eine Pool-Lounge mit dem Malibu-Deck und einem kalifornischen Streetfood-Trailer.

Das Hotel verfügt auch über interessante Elemente wie umfassende Videowände in der Lobby, die PAUSE Spa und ein Fitnesscenter, modernste Tagungs- und Veranstaltungsräume sowie deren charakteristische Co-Working-Work/Play-Suiten.

