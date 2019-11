AVISO: Charity-Weihnachtsmarkt bei Kattus zugunsten des Wiener Hilfswerks

Schwung- und glanzvoll in bester Gesellschaft

Wien (OTS) - Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk veranstaltet von 28. bis 30. November 2019 wieder einen besonders stimmungsvollen Benefiz-Weihnachtsmarkt in der Sektkellerei Kattus. Hier gibt es exklusive Weihnachtsware und musikalische Unterhaltung durch den Chor des Annemarie-Imhof-Komitees, die „Chary Ladies“, unter der Leitung von Sandra Pires. Auch der Schülerchor der Vienna Elementary School unterstützt mit festlichen Christmas Chorals.

Wien, November 2019 – Ein besonderer Rahmen, besondere Menschen, ein besonderer Zweck: Der glanzvolle Weihnachtsmarkt des Imhof-Komitees in der Sektkellerei Kattus in Döbling (Billrothstraße 51) ist das Highlight der Saison. Von 28. bis 30. November zieht er wieder hunderte begeisterte Menschen an. Der Reinerlös des Verkaufs von liebevoll selbst gefertigten Weihnachtswaren wie Keksen, Marmeladen, Schmuck, Adventkränzen oder verschiedener Handarbeiten kommt den Freizeiteinrichtungen des Wiener Hilfswerks für Menschen mit Behinderung zugute. Für beste Stimmung sorgen die Chary Ladies, der Chor des Annemarie-Imhof-Komitees, unter der Leitung der prominenten Sängerin Sandra Pires. In diesem Jahr gibt es aber noch ein weiteres musikalisches Highlight: Auch der engagierte Schülerchor der Vienna Elementary School unter der Leitung von Daniel James Edwards gibt wunderbare Christmas Chorals zum Besten.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt in der Sektkellerei Kattus

Donnerstag, 28.11.2019, 18-22 Uhr; 19 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“

Freitag, 29.11.2019, 10-18 Uhr; 17 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“

Samstag, 30.11.2019, 10-15 Uhr, 11 Uhr: Auftritt des Schülerchors der Vienna Elementary School

Annemarie-Imhof-Komitee

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Mag. Barbara Feldmann unterstützt bereits seit mehr als 30 Jahren durch karitative Aktivitäten soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, das Bridgeturnier, die Elmayer-Quadrille und die Benefiz-Weihnachtsmärkte. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

