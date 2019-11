Erlebnis Gebäude: Alles sicher?

Der TÜV AUSTRIA Tag der Facility- und Gebäudemanager/innen im SK Rapid Allianz Stadion warf einen Blick auf digitale Zukunftsszenarien der Gebäudesicherheit.

Wien (OTS) - Im grün-weißen Allianz Stadion in Wien traf sich die Elite an Gebäudeprofis, um aktuelle Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die komplexen Anforderungen an die Gebäudesicherheit aufzuzeigen. Denn Nutznießer von Gebäuden, egal ob Büro oder Freizeitzentrum, haben eine hohe Erwartungshaltung in Bezug auf das „Erlebnis Gebäude“: komfortabel, digital vernetzt und sicher sollen sie sein. Für Gebäudeverantwortliche bedeutet dies die Bewältigung einer Fülle von Aufgaben.

Sicher im Smart Building

Die Fachtagung, die von der TÜV AUSTRIA Akademie erstmals veranstaltet wurde, nahm die Besucher auf eine smarte Reise durch das Gebäude mit. Von der Planung über die Errichtung bis zur Nutzung wurden wichtige Aspekte zu brandheißen Themen wie Digitalisierung, Datenschutz und Blackout aufgezeigt. Wie verhält es sich mit der Verarbeitung von personenbezogen Daten in einem komplett vernetzten Gebäude? Die Anzahl an „Touchpoints“, also Orte oder Momente, wo Personen mit Produkten interagieren, steigt mit zunehmendem Vernetzungsgrad. Bereits beim Zutritt via Key Card werden Daten erfasst und gespeichert. Hier die richtige Balance zwischen Sicherheitsanspruch, Risiko und Wohlfühlfaktor zu finden, ist für die Gebäudeverantwortlichen die Challenge von heute.

Blackouts sind jederzeit möglich

Was tun, wenn Strom und Infrastrukturen plötzlich, überregional und lang andauernd ausfallen? Ein Blackout ist kein fiktives Szenario, sondern jederzeit möglich. Es verläuft in mehreren Phasen, wobei gerade zu Beginn schwer abzuschätzen ist, wann der Ernstfall behoben sein wird. Unter dem Motto „Vorsorge ist kein Luxus“ sollten Privatpersonen als auch Unternehmen ausreichend Vorräte für die Dauer von zwei Wochen auf Lager haben und einen Kommunikationsplan bereithaben, der regelt, wer wofür im Notfall zuständig ist. Wussten Sie, dass bereits ein kurzer Stromausfall erhebliche Auswirkungen auf das Funktionieren von Hardware, Aufzügen, Beleuchtung und Treibstoff hat?

Real Estate & Facility Management: www.tuvaustria.com/realestate

Aus- & Weiterbildung: www.tuv-akademie.at/bau

TÜV AUSTRIA Tag der Facility- und Gebäudemanager_innen Presskit Jetzt herunterladen!

Rückfragen & Kontakt:

Karin Newald, Programmverantwortliche Bau- und Gebäudetechnik, TÜV AUSTRIA Akademie, TÜV AUSTRIA-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, E-Mail: karin.newald @ tuv.at | +43 (0)5 0454-8179 | www.tuv-akademie.at/bau