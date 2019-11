1. AMZ® IMPULSTALK mit Zukunftsforscher Matthias Horx und Cyber Crime-Experten Ing. Thomas Mandl

Das AMZ® lud zum ersten von der Agentur DIVISION4 entwickelten und umgesetzten Impulstalk zum Thema die „Arbeitswelt von morgen“.

Nicht die Digitalisierung soll uns benutzen, sondern wir sollten die Dinge, die auf uns zukommen nutzen Peter Acs, Geschäftsführer des AMZ®

Arbeit und Freizeit stehen sich immer gegenseitig fressend gegenüber Matthias Horx, Zukunftsforscher

Wien (OTS) - Der Einladung des AMZ®-Geschäftsführers Peter Acs und seinem Team folgten am Mittwoch, den 20. November 2019 über 100 Gäste ins Gabrium in Maria Enzersdorf/NÖ. Unter den Gästen begrüßte Peter Acs unter anderem von der Arbeiterkammer NÖ Direktor-Stv. Alfred Kermer und Mag. Peter Klameth von der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Weitere Gäste waren u.a. Karsten Kamrath von Wein & Co, Patricia Pauer von DIAMOND Aircraft Industries GmbH, Petra Vancl von GW Cosmetics und Dipl. Ing. Siegfried Meisel von Frequentis AG.

Neben einer der Buchpräsentation stellte der Bereichsleiter Mag. Jürgen Fritsche die neuen Onlineprodukte des Arbeits- und sozialmedizinisches Zentrums (AMZ®) vor. Cyber Crime-Experte Ing. Thomas Mandl klärte in seinem Vortrag über die Gefahren aus dem Netz auf und welche Strategien es gibt, um sich davor zu schützen. Und Zukunftsforscher Matthias Horx beleuchtete in seinem Vortrag die Megatrends unserer Gesellschaft und wie sich diese auf unsere Gesundheit und Arbeit auswirken.

„ Nicht die Digitalisierung soll uns benutzen, sondern wir sollten die Dinge, die auf uns zukommen nutzen ,“ so der Geschäftsführer des AMZ® Peter Acs in seiner Einleitung. Wie ArbeitnehmerInnen die Veränderungen, die die Digitalisierung im täglichen Arbeitsleben bringt, nicht nur bewältigen, sondern aktiv nutzen können, darüber macht sich das AMZ® intensiv Gedanken. Bereits seit 30 Jahren berät das AMZ® Unternehmen in den Bereichen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Active Life Concepts sowie der Arbeits- und Organisationspsychologie. Unter dem Titel „Arbeitspsychologie goes digital“ stellt das AMZ® seinen Kunden auch neue Online-Beratungstools mit virtuellen Lernprogrammen zur Verfügung.

Nahezu täglich begegnen ArbeitnehmerInnen im beruflichen aber auch privaten Umfeld dem Thema der Cyber-Kriminalität. Dazu lud das AMZ® den Cyber Crime-Experten Ing. Thomas Mandl ein, der in seinem Vortrag „Cybercrime Awareness“ über aktuelle Bedrohungen für Unternehmen und Fallstricke für den einzelnen Nutzer sprach. Sein Rat lautet: Sich für das Thema Zeit zu nehmen, Warnungen verstehen zu lernen, seine Mitarbeiter laufend zu schulen und anzuerkennen, dass technische Lösungen nicht immer helfen. Seinen Vortrag schloss Mandl mit einem Zitat aus Star Trek: „Was geschehen kann, wird geschehen“.

Matthias Horx zur "Zukunft der Gesundheit"



Zukunftsforscher Matthias Horx lud in seinem Vortrag die „Zukunft der Gesundheit“ zu einer Reise durch das Arbeitsleben der letzten 20 Jahre und führte aus, wohin sich Arbeit und Gesundheit entwickeln, denn „immer mehr Menschen erleben immer mehr Lebenszeit in immer besserer Gesundheit“, so Horx. Für ihn hat sich auch das Modell einer Work-Life-Balance nicht bewahrheitet, denn „ Arbeit und Freizeit stehen sich immer gegenseitig fressend gegenüber “ so Horx. Beschrieben wurden auch der sog. „Boreout“, ein Effekt bei dem Menschen im Gegensatz zum „Burnout“ unterfordert wären oder sich so fühlten. Ein Thema unserer Zeit sei auch die „digitale Einsamkeit“ oder „Pseudorealität“, in der immer mehr Menschen leben würden. Er stellte auch neue Lebens- und Arbeitsmodelle wie den Flexitarismus oder Beschäftigungsformen, wie die sog. Prekaristen vor, die beschreiben wie Menschen als Billiglohn-Empfänger an der Schnittstelle zwischen analogem und digitalem Leben arbeiten würden. In seinem Vortrag präsentierte er auch das Modell der 30 Stunden-Woche, die zu mehr Produktivität führen könne. Anhand seiner zwölf Megatrends führte er aus, wie sich Gesundheit in Zusammenhang mit Mobilität, Urbanisierung, Individualität oder Globalisierung verändern würde. Abschließend sprach Horx zu den Themen Mission, Motivation und Sinn und der Frage nach dem „Warum“, die den vitalen Zukunftssinn eines Unternehmens bilden.

AMZ® präsentiert Online-Produkte: Online-Beratung, Online-Befragung sowie Online-Videoblogs.



Den Schluss des ersten AMZ® IMPULSTALKS bildete die Produktpräsentation der Abteilung Arbeitspsychologie, vertreten durch Bereichsleiter Mag. Jürgen Fritsche. Diese wird zukünftig auch selbst verstärkt die Vorzüge des digitalen Zeitalters nützen und sich auf drei Online-Produkte fokussieren: Online-Beratung, Online-Befragung sowie Online-Videoblogs. Durch diese erweiterte Form der Kommunikation können KundInnen noch niederschwelliger beraten sowie auch per Video zeitunabhängig und pointiert informiert werden. Mag. Jürgen Fritsche präsentierte gemeinsam mit Mag. Karl Seyfried das dieses Jahr im Novum Verlag erschienene Buch „ERFAHRUNGSAUSTAUSCH-TREFFEN“ – Erwerb implizierten Wissens.

