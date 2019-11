3. Dezember 2019: Internationaler Tag des Gebens

ARCHE NOAH mit Spendenprojekt zur Erhaltung der Vielfalt dabei

Schiltern/Wien (OTS) - Die weltweite Bewegung des Giving Tuesday fasst nun auch in Österreich Fuß. Am 3. Dezember geht es nach den konsumorientieren Tagen des Black Friday und dem Cyber Monday um soziales Engagement und die Unterstützung gemeinnütziger Aufgaben. ARCHE NOAH sammelt an diesem Tag mit Maskottchen „Lotte Karotte“ Spenden für den Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt.

Geschäftsführer Bernd Kajtna zeigt sich erfreut über die weltweite Bewegung und hofft auf zahlreiche Beteiligung: „Nur mit engagierten Menschen, die unsere Arbeit auch finanziell unterstützen, können wir als gemeinnützige Organisation bestehen. Der Giving Tuesday setzt international ein Zeichen für einen achtsamen Umgang mit unser aller Ressourcen. Kulturpflanzenvielfalt ist eine wichtige Grundlage für die Sicherheit unserer Landwirtschaft und Ernährung.“

Lotte Karotte, unser Giving Tuesday-Maskottchen, träumt sorgenvoll vom nächsten Sommer

Lotte Karotte, eine außergewöhnliche, lilafarbene Karotte steht beispielhaft für alle Gemüse und Früchte, die von Bienen und anderen Insekten bestäubt werden. Rund ein Drittel unserer Nahrungspflanzen braucht diese Helferleins zur Bildung neuer Samen. Wer, so wie ARCHE NOAH, von diesen Pflanzen Saatgut für den weiteren Anbau gewinnen will, braucht nicht nur viel Wissen und Sorgfalt. Dazu braucht es zuallererst Investitionen in spezielle Bienenwohnungen. Damit jede einzelne Sorte ein eigenes Zuhause mit den für sie passenden Bestäuberinsekten erhält. Nur so bleibt im Kreislauf von Same zu Pflanze zu Same eine Kulturpflanze sortenecht, nur so sind Eltern und Nachkommen ident.

Marion Schwarz, Spendenverantwortliche bei ARCHE NOAH kennt diese praktische Herausforderung bestens. Mit dem „Giving Tuesday“ und Maskottchen „Lotte Karotte“ wirbt sie um Unterstützung, denn: „Lotte Karotte träumt von vielen Nachfahren. Doch noch hat sie große Sorgen. Die Finanzierung der neuen Bienenwohnungen für das nächste Frühjahr ist noch offen. Nur mit Hilfe von vielen Karotten-Fans und Freunden der Vielfalt kann ARCHE NOAH diese essentielle Anschaffung tätigen. Wenn das gelingt, können auch nächstes Jahr wieder hunderte seltene Sorten vermehrt werden. Das ist eine wichtige Grundlage für die Sicherheit unserer Landwirtschaft und Ernährung.“

Das internationale Charity-Event Giving Tuesday wird heuer am 3. Dezember 2019 unter der Leitung des Fundraising Verbandes und unter Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein auch in Österreich zelebriert. Der Giving Tuesday wurde 2012 von den amerikanischen Organisationen 92nd Street Y und United Nations Foundation als konsumkritische Bewegung nach dem Black Friday und dem Cyber Monday ins Leben gerufen. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Themen Geben und Spenden und stellt das soziale Engagement in den Vordergrund.

