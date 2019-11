Technologie hat laut dem gemeinsamen Bericht von PwC und der Weltbank die Zahlung von Unternehmenssteuern weltweit erleichtert

London (ots/PRNewswire) - Laut Paying Taxes 2020, einer jährlichen Studie von PwC und der Weltbankgruppe über Steuerverwaltung auf der ganzen Welt, konnten globale Volkswirtschaften dank Technologie ihren Unternehmen das Zahlen von Steuern wesentlich erleichtern.

Der Bericht, der jetzt in seiner 14. Ausgabe vorliegt, hebt die erheblichen Vorteile hervor, die die Steuerbehörden ihren Steuerzahlern bieten, wenn sie den technologischen Fortschritt nutzen. Sowohl in Brasilien als auch in Vietnam war der Zeitaufwand für die Erfüllung der Steuerverpflichtungen 2018 um 23 % geringer als 2017, und in Côte d'Ivoire, der Kirgisischen Republik und Israel kam es laut den Messungen der Studie zu einer starken Verringerung der Zahl der Steuerzahlungen.

Insgesamt blieb der globale Durchschnitt der Compliance-Belastung für die Unternehmensbesteuerung über die vier Schlüsselindikatoren zur Bewertung der Steuererleichterung für Unternehmen relativ stabil: Zeit zur Erfüllung der Steuerverpflichtungen (234 Stunden); Anzahl der Zahlungen (23,1); Gesamtsteuer- und Beitragssatz (40,5 %) und ein Post-Filing-Index (60,9 von 100).

Der globale Durchschnitt des Gesamtsteuersatzes blieb zwar nahezu unverändert, aber zwischen den einzelnen Volkswirtschaften gab es erhebliche Kurswechsel. In Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde eine Mehrwertsteuer eingeführt, da beide Volkswirtschaften bestrebt sind, ihre Steuerbasis zu verbreitern und die Abhängigkeit von den Einnahmen aus natürlichen Ressourcen zu verringern. Ghana hat teilweise von einer Mehrwertsteuer auf kaskadierende Umsatzsteuern umgestellt. In Gambia, den Vereinigten Staaten, China und Marokko wurden die Ertragssteuern erheblich gesenkt.

Darüber hinaus hat der verbesserte Zugang zu Mehrwertsteuererstattungen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der sogenannten Post-Filing-Verfahren in Armenien und Ägypten gespielt.

Seit 2012 ist die durchschnittliche Zeit zur Erfüllung der Steuerverpflichtungen 27 Stunden kürzer und es sind durchschnittlich 4,4 weniger Zahlungen erforderlich. Beide Verbesserungen wurden durch den technologischen Fortschritt vorangetrieben. Der Gesamtsteuersatz ist von 41,9 % im gleichen Zeitraum auf 40,5 % gesunken.

Der 2014 eingeführte Post-Filing-Index ist im Jahr 2018 auf 60,9 gestiegen, gegenüber 58,9 vor fünf Jahren. Der insgesamt moderate Anstieg verschleiert erhebliche Verbesserungen in mehreren Volkswirtschaften. Insbesondere wurden den Unternehmen, ähnlich wie bei der Fallstudie in Ägypten und Armenien, Mehrwertsteuererstattungen gewährt, während die Türkei den Kauf von Investitionsgütern von der Mehrwertsteuer befreit hat. In Israel und Côte d'Ivoire sind die Prozesse der Mehrwertsteuerrückerstattung wesentlich effizienter geworden. Die Korrektur einer Körperschaftsteuererklärung in El Salvador, Ungarn, Thailand und Tunesien wurde deutlich gestrafft.

Neue Technologien bieten den Steuerbehörden vielfältige Möglichkeiten, den Prozess der Steuerzahlung effizienter zu gestalten, und diese entwickeln sich ständig weiter. Es ist wichtig, dass die Steuerbehörden über die technologischen Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben und diese zum Wohle ihrer selbst und der Steuerzahler nutzen. Die Unternehmen ihrerseits sollten neue Steuertechnologien in ihre Betriebsabläufe integrieren, um der gestiegenen Nachfrage der Steuerbehörden nach Daten nachzukommen.

Rita Ramalho, Senior Manager der Global Indicators Group der Weltbank: "Für alle Regierungen ist eine effektive Steuerverwaltung eine Priorität. Je nachdem wie gut die Steuerverwaltung funktioniert, kann dies umfassend beeinflussen, wie die Regierung wahrgenommen wird. Wenn die Zahlung von Steuern als einfach, unkompliziert und fair angesehen wird, macht dies einen guten Eindruck und kann Unterstützung für die Erhebung von Einnahmen generieren, die für die Bereitstellung dringend benötigter Dienstleistungen wichtig sind."

Andrew Packman, Leiter für Steuertransparenz und Gesamtsteuerabgaben bei PwC: "Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, wie wichtig es ist, dass Regierungen und Steuerbehörden weiterhin in die Modernisierung ihrer Steuerverwaltungssysteme investieren. Gleichzeitig müssen jedoch alle Regierungen die Auswirkungen eines neuen Konsenses verstehen, der sich in Bezug auf die laufende Arbeit der OECD und der G20 zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft abzeichnet."

Paying Taxes 2020 stützt sich auf einen Vergleich der Besteuerung von Unternehmen in 190 Volkswirtschaften und unterstützt Regierungen und Unternehmen dabei zu verstehen, ob ihre Steuersysteme mit dem globalen Wandel Schritt halten und hilft, aus dem zu lernen, was andere tun. Der Bericht modelliert die Unternehmensbesteuerung in jeder Volkswirtschaft anhand einer Fallstudie eines mittelständischen inländischen Unternehmens.

Klicken Sie hier für den vollständigen Bericht.

