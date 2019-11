VP Mickel/Schwarz: Mehr Aufklärungsarbeit und professionelle Präventionsarbeit

wienerinnen: Der Schutz vor Gewalt hat Priorität

Wien (OTS) - Am heutigen Internationalen „Tag gegen Gewalt an Frauen“ und der zeitgleich startenden weltweiten Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ nehmen die wienerinnen (ÖVP Frauen Wien) diesen Aktionszeitraum zum Anlass, um dieses wichtige Thema anzusprechen. Landesleiterin Veronika Mickel fordert mehr Aufklärungsarbeit, vor allem schon in Kindergärten und Schulen, um das Thema Gewalt aus der Tabuzone zu holen. „Ebenso brauchen wir mehr Präventionsarbeit auf Ebene der Täter, damit Gewalt wirklich vermieden werden kann“, so die Landesleiterin anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen.

Wichtig ist es den wienerinnen auch, beim Thema „Hass und Diskriminierung im Internet“ mehr zu sensibilisieren. „Wir wissen, dass Hass und Diskriminierung im Internet gravierende Auswirkungen auf Frauen haben und hier forcieren wir Lösungen, wie beispielsweise die De-Anonymisierung. Zudem ist professionelle Gewaltprävention notwendig, damit mögliche Gefahren rechtzeitig erkannt und bestenfalls verhindert werden können“, so Veronika Mickel.

ÖVP-Frauensprecherin Sabine Schwarz fordert eine Vorreihung von Gewaltopfern bei der Vergabe von Gemeindewohnungen. „Wenn eine Frau den Weg geht, nach dem Erlebten einen Neuanfang zu versuchen, dann muss die Stadt helfen. Wohnbedarf ist ein wichtiger Punkt, damit der Neustart gelingt.“

Die wienerinnen in den Bezirken organisieren anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ zahlreiche Straßenaktionen, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

Elena Ott, BA, MA

Landesgeschäftsführerin der wienerinnen, Wiener ÖVP Frauen

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Tel.: 0664/8383203

Mail: elena.ott @ wien.oevp.at