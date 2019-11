FPÖ-Darmann: FPÖ geht geschlossen in die Zukunft!

Fehlerfreier Wahlkampf der FPÖ Steiermark

Klagenfurt (OTS) - Der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann betont heute, dass die FPÖ geschlossen in die Zukunft geht. „Die steirischen Freiheitlichen unter Landesparteiobmann Mario Kunasek haben mit großem Einsatz und trotz der enormen Nachwirkungen des Ibiza-Skandals einen fehlerfreien Wahlkampf geführt und immerhin das zweitbeste Ergebnis der FPÖ bei Landtagswahlen in der Steiermark erzielt“, so Darmann. Die FPÖ richte nun als Mannschaft geschlossen den Blick nach vorne.

„Die FPÖ wird bedingungslos und mit Hausverstand die Interessen der Österreicher vertreten, während andere Parteien Fehlentwicklungen auf EU-Ebene schönreden oder gar die Öffnung der österreichischen Grenzen für Wirtschaftsmigranten aus aller Herren Länder auf ihre Fahnen heften. Wir werden von Seiten der Kärntner Freiheitlichen weiterhin als Sicherheitspartei gegen die illegale und unkontrollierte Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls ankämpfen, für eine leistbare mobile Pflege, die flächendeckende Gesundheitsversorgung und eine der Lebensrealität entsprechende Unterstützung der Familien eintreten, sowie die dringend notwendige steuerliche Entlastung unserer Bevölkerung vorantreiben“, erklärt Darmann.

„Gemeinsam mit Parteiobmann Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl werden wir diesen freiheitlichen Weg mit aller Kraft fortsetzen und unsere klaren Inhalte und Positionen leidenschaftlich vertreten. Wir werden alles daransetzen, das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen, welches aufgrund des Fehlerverhaltens Einzelner enttäuscht wurde. Das kann nur mit einer ehrlichen, geschlossenen und heimatverbundenen Arbeit zum Wohle unserer Bürger gelingen“, betont der Kärntner FPÖ-Chef.

